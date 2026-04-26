Проверь кошелек: в НБУ рассказали, какие купюры чаще всего являются фальшивыми

Национальный банк Украины обнародовал свежую статистику по состоянию наличного обращения по итогам 2025 года. Результаты оказались оптимистичными: украинская валюта стала значительно безопаснее, а количество фальшивок в системе сократилось до исторического минимума с момента начала полномасштабной войны.

Ключевые цифры: статистика, которая впечатляет

Если в 2024 году на каждый миллион настоящих банкнот приходилось около 5,1 подделки, то по результатам 2025 года этот показатель упал до 1,7 единицы. Это означает, что уровень изъятых из обращения фальшивых денег снизился ровно втрое.

Для сравнения специалисты НБУ приводят данные Европейского центрального банка. Ситуация с евро в ЕС выглядит значительно сложнее: там уровень подделок за аналогичный период был в восемь раз выше — около 14 фейковых купюр на миллион настоящих.

Какие номиналы под ударом

Злоумышленники чаще всего пытаются копировать банкноты высокого номинала, однако их успех сомнителен. Львиная доля всех изъятых подделок (около 80%) пришлась на 500 гривен. Еще 13% составляют банкноты номиналом 200 гривен.

Другие номиналы (от 20 до 1000 грн) интересуют фальшивомонетчиков значительно меньше — на них приходится лишь 7% от общей массы выявленного неликвида.

Почему старая гривна в зоне риска

Главной мишенью остаются банкноты старого образца (выпуска 2003–2007 годов). В частности, самым популярным объектом для копирования является старая пятисотка 2006 года.

Напротив, новое поколение гривны (образца 2014–2019 годов) остается практически недосягаемым для качественного воспроизведения. В 2025 году на долю современных банкнот пришлось лишь 10% всех подделок. В количественном эквиваленте это мизерный показатель — всего 0,2 фальшивки на миллион банкнот в обращении.

Качество подделок: расчет на невнимательность

Регулятор отмечает, что большинство изъятых фальшивок изготовлены кустарным методом. Они не имеют надлежащей защиты и рассчитаны исключительно на невнимательность граждан или кассиров в небольших торговых точках.

В НБУ в очередной раз призывают украинцев быть бдительными и проверять наличность по нескольким защитным признакам — на ощупь и на просвет.

