Перевір гаманець: у НБУ розповіли, які купюри найчастіше є фальшивими

Національний банк України оприлюднив свіжу статистику щодо стану готівкового обігу за підсумками 2025 року. Результати виявилися оптимістичними: українська валюта стала значно безпечнішою, а кількість фальшивок у системі скоротилася до історичного мінімуму з моменту початку повномасштабної війни.

Ключові цифри: статистика, що вражає

Якщо у 2024 році на кожен мільйон справжніх банкнот припадало близько 5,1 підробки, то за результатами 2025 року цей показник впав до 1,7 одиниці. Це означає, що рівень вилучених із обігу фальшивих грошей знизився рівно втричі.

Для порівняння фахівці НБУ наводять дані Європейського центрального банку. Ситуація з євро в ЄС виглядає значно складнішою: там рівень підробок за аналогічний період був у вісім разів вищим — близько 14 фейкових купюр на мільйон справжніх.

Які номінали під ударом

Зловмисники найчастіше намагаються копіювати банкноти високого номіналу, проте їхній успіх є сумнівним. Левова частка всіх вилучених підробок (близько 80%) припала на 500 гривень. Ще 13% становлять банкноти номіналом 200 гривень.

Інші номінали (від 20 до 1000 грн) цікавлять фальшивомонетників значно менше — на них припадає лише 7% від загальної маси виявленого неліквіду.

Чому стара гривня в зоні ризику

Головною мішенню залишаються банкноти старого зразка (випуску 2003–2007 років). Зокрема, найпопулярнішим об’єктом для копіювання є стара п’ятисотка 2006 року.

Натомість нове покоління гривні (зразка 2014–2019 років) залишається практично недосяжним для якісного відтворення. У 2025 році на частку сучасних банкнот припало лише 10% усіх підробок. У кількісному еквіваленті це мізерний показник — усього 0,2 фальшивки на мільйон банкнот в обігу.

Якість підробок: розрахунок на неуважність

Регулятор зазначає, що більшість вилучених фальшивок виготовлені кустарним методом. Вони не мають належного захисту і розраховані виключно на неуважність громадян або касирів у невеликих торгових точках.

В НБУ вкотре закликають українців бути пильними та перевіряти готівку за кількома захисними ознаками на дотик та на світло.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!