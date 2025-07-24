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Новая Польша на карте: какие села станут городами и почему изменятся границы

Мария Дзюба, редактор сайта 24 июля 2025, 08:30
Новая Польша на карте: какие села станут городами и почему изменятся границы
Фото Pixabay

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