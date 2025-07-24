Новая Польша на карте: какие села станут городами и почему изменятся границы

В 2026 году Польша претерпит очередные административно-территориальные изменения.

Министерство внутренних дел и администрации Польши (МВД) приняло постановление, предусматривающее появление шести новых городов и коррекцию границ некоторых гмин.

Эти изменения являются частью регулярного процесса обновления административной карты страны, о чем сообщает inPoland.

Какие новые города появятся?

С 1 января 2026 года статус города получат шесть населенных пунктов в четырех воеводствах:

Мазовецкое воеводство: Станиславув, Малкиня Гурна и Старозребы.

Люблинское воеводство: Янув Подляский.

Опольское воеводство: Бранице.

Силезское воеводство: Янув.

Изменения границ гмин и городов

Помимо появления новых городов, постановление МВД также предусматривает изменения в границах местного самоуправления. Это коснется гмин в нескольких воеводствах:

Малопольское воеводство: изменения произойдут между гминами Рытро и Пивнична-Здруй, Зембожице и Стрыш, Неполомице и Клай.

Мазовецкое воеводство: коррекции подвергнутся границы гмин Закшев и Радом.

Силезское воеводство: изменения коснутся гмин Радзёнкув и Пекары-Слёнске.

Также будут скорректированы границы некоторых уже существующих польских городов. Важным изменением станет переименование гмины Нове-Място-Любавске в Братян.

Эти регулярные изменения являются частью развития и адаптации административного деления Польши к современным потребностям и динамике развития населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что Польша вводит пограничный контроль с Германией и Литвой.

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