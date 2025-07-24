Новая Польша на карте: какие села станут городами и почему изменятся границы

Фото Pixabay В 2026 году Польша претерпит очередные административно-территориальные изменения. Министерство внутренних дел и администрации Польши (МВД) приняло постановление, предусматривающее появление шести новых городов и коррекцию границ некоторых гмин. Эти изменения являются частью регулярного процесса обновления административной карты страны, о чем сообщает inPoland.Какие новые города появятся? С 1 января 2026 года статус города получат шесть населенных пунктов в четырех воеводствах: Мазовецкое воеводство: Станиславув, Малкиня Гурна и Старозребы. Люблинское воеводство: Янув Подляский. Опольское воеводство: Бранице. Силезское воеводство: Янув. Читать по теме Польша вызывает более 200 тысяч. человек на ВВК — коснется ли это украинцев ВВК в Польше: что нужно знать Изменения границ гмин и городов Помимо появления новых городов, постановление МВД также предусматривает изменения в границах местного самоуправления. Это коснется гмин в нескольких воеводствах: Малопольское воеводство: изменения произойдут между гминами Рытро и Пивнична-Здруй, Зембожице и Стрыш, Неполомице и Клай. Мазовецкое воеводство: коррекции подвергнутся границы гмин Закшев и Радом. Силезское воеводство: изменения коснутся гмин Радзёнкув и Пекары-Слёнске. Также будут скорректированы границы некоторых уже существующих польских городов. Важным изменением станет переименование гмины Нове-Място-Любавске в Братян. Эти регулярные изменения являются частью развития и адаптации административного деления Польши к современным потребностям и динамике развития населенных пунктов. Ранее мы сообщали, что Польша вводит пограничный контроль с Германией и Литвой. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Польша Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter