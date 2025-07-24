Нова Польща на мапі: які села стануть містами і чому зміняться межі

2026 році Польща зазнає чергових адміністративно-територіальних змін.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (МВСіА) ухвалило постанову, яка передбачає появу шести нових міст та корекцію меж деяких гмін.

Ці зміни є частиною регулярного процесу оновлення адміністративної карти країни.

Про це повідомляє inPoland.

Які нові міста з’являться?

З 1 січня 2026 року статус міста отримають шість населених пунктів у чотирьох воєводствах:

Мазовецьке воєводство: Станіславів, Малкіня Гурна та Старозреби.

Люблінське воєводство: Янув Підляський.

Опольське воєводство: Браніце.

Сілезьке воєводство: Янув.

Зміни меж гмін та міст

Окрім появи нових міст, постанова МВСіА передбачає також зміни у межах місцевого самоврядування. Це торкнеться гмін у кількох воєводствах:

Малопольське воєводство: зміни відбудуться між гмінами Ритро та Півніца Здруй, Зембожице та Стриш, Неполоміце та Клай.

Мазовецьке воєводство: корекції зазнають межі гмін Закшев та Радом.

Сілезьке воєводство: зміни торкнуться гмін Радзьонкув та Пекари Шльонські.

Також будуть скориговані межі деяких вже існуючих польських міст. Важливою зміною стане перейменування гміни Нове Місто Любавське на Братян.

Ці регулярні зміни є частиною розвитку та адаптації адміністративного поділу Польщі до сучасних потреб та динаміки розвитку населених пунктів.

Раніше ми розповідали, що Польща запроваджує прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!