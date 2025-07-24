Нова Польща на мапі: які села стануть містами і чому зміняться межі

2026 році Польща зазнає чергових адміністративно-територіальних змін.
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (МВСіА) ухвалило постанову, яка передбачає появу шести нових міст та корекцію меж деяких гмін.
Ці зміни є частиною регулярного процесу оновлення адміністративної карти країни.
Про це повідомляє inPoland.
Які нові міста з’являться?
З 1 січня 2026 року статус міста отримають шість населених пунктів у чотирьох воєводствах:
- Мазовецьке воєводство: Станіславів, Малкіня Гурна та Старозреби.
- Люблінське воєводство: Янув Підляський.
- Опольське воєводство: Браніце.
- Сілезьке воєводство: Янув.
Зміни меж гмін та міст
Окрім появи нових міст, постанова МВСіА передбачає також зміни у межах місцевого самоврядування. Це торкнеться гмін у кількох воєводствах:
- Малопольське воєводство: зміни відбудуться між гмінами Ритро та Півніца Здруй, Зембожице та Стриш, Неполоміце та Клай.
- Мазовецьке воєводство: корекції зазнають межі гмін Закшев та Радом.
- Сілезьке воєводство: зміни торкнуться гмін Радзьонкув та Пекари Шльонські.
Також будуть скориговані межі деяких вже існуючих польських міст. Важливою зміною стане перейменування гміни Нове Місто Любавське на Братян.
Ці регулярні зміни є частиною розвитку та адаптації адміністративного поділу Польщі до сучасних потреб та динаміки розвитку населених пунктів.
