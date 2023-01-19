Теперь как все иностранцы! Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания для россиян

Казахстан ужесточил правила пребывания для иммигрантов на территории страны. Соответствующее постановление опубликовало правительство Казахстана.

Согласно новым правилам, гражданам стран Евразийского экономического союза, в состав которого входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, можно находиться на территории Казахстана не более 90 дней в течение любого периода продолжительностью 180 дней.

Ограничения начнут действовать с 27 января 2023 года. В случае нарушения данного постановления при следующем визите иностранца не пустят в страну.

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Ранее граждане стран Евразийского экономического союза могли продлить срок легального пребывания в Казахстане, выехав за границу раз в три месяца и вернувшись обратно. Этот метод называется визаран.

Стоит отметить, что на иностранных граждан, имеющих визу или разрешение на временное проживание на территории Казахстана, новые ограничения не действуют.

Сколько россиян выехали в Казахстан

С начала объявления “частичной” мобилизации в Казахстан выехало более 400 тысяч россиян. На конец ноября в стране осталось около 100 тысяч россиян.

Такие данные предоставляет Interfax со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамару Дуйсенову.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказал предположение, что Казахстан может стать следующей страной, куда Россия намерена пойти с полномасштабным вторжением. Читай, о чем еще рассказал Данилов в интервью для телемарафона

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