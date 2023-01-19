Тепер як усі іноземці! Казахстан посилив правила в’їзду та перебування для росіян

Казахстан посилив правила перебування для іммігрантів на території країни. Відповідну постанову опублікував уряд Казахстану.

Згідно з новими правилами, громадянам країн Євразійського економічного союзу, до складу якого входять Казахстан, Росія, Білорусь, Вірменія та Киргизстан, можна перебувати на території Казахстану не більш як 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів.

Обмеження почнуть діяти з 27 січня 2023 року. У разі порушення постанови під час наступного візиту іноземця не пустять в країну.

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Раніше громадяни країн Євразійського економічного союзу могли продовжити строк легального перебування в Казахстані, виїхавши за кордон раз у три місяці, а після знову заїхавши до країни. Цей метод називається візаран.

Варто зазначити, що на іноземних громадян, що мають візу чи дозвіл на тимчасове проживання на території Казахстану, нові обмеження не діють.

Скільки росіян виїхали до Казахстану

З початку оголошення часткової мобілізації до Казахстану виїхало понад 400 тисяч росіян. Станом на кінець листопада в країні залишилось близько 100 тисяч росіян.

Такі дані надає Interfax, посилаючись на міністра праці та соціального захисту населення Казахстану Тамару Дуйсенову.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив припущення, що Казахстан може стати наступною країною, куди Росія має намір піти з повномасштабним вторгненням. Читай, про що ще розповів Данілов в інтерв’ю для телемарафону

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