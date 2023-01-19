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Тепер як усі іноземці! Казахстан посилив правила в’їзду та перебування для росіян

Діана Просяник, практикантка сайту 19 Січня 2023, 13:40
Обмеження перебування росіян в Казахстані
Фото: Depositphotos

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