Ждешь дополнительной информации, а ее нет? Когда станет известно место проведения НМТ

Министерство образования и науки Украины уже утвердило календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста в 2023 году. Так что почти вся информация по проведению теста уже известна.
Так, выпускники уже завершили период основной регистрации на НМТ-2023, выбрали предметы и при необходимости внесли изменения. Правда, некоторых все еще ждет дополнительный период регистрации, который продлится с 5 по 12 июня.
Даже даты проведения мультитеста уже известны, однако никаких деталей о месте и времени проведения теста еще нет. Возникает логический вопрос, когда они будут?
Если ты устал (-а) обновлять страницу личного кабинета, в ожидании деталей, читай наш материал. В УЦОКО рассказали, когда выпускникам должно прийти приглашение с детальной информацией о месте проведения НМТ-2023.
Известно, что тестирование пройдет в один день для всех выбранных предметов. На прохождение заданий будет выделено 180 мин, на каждый блок отведут по 60 мин.
Как и всегда, выпускников ждет две сессии:
От этих дат нужно отталкиваться в определении, когда придет приглашение с подробной информацией о проведении теста.
В МОН отметили, что приглашение на мультитест появится в персональных кабинетах зарегистрированных выпускников не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
В МОН отметили, что приглашение на мультитест появится в персональных кабинетах зарегистрированных выпускников не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
Участники дополнительной сессии национального мультитеста смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее, чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.
Тревога из-за экзамена может оказаться настолько сильной, что все изученное просто испарится из головы. В такие моменты были бы не лишними вспомогательные материалы.
Можно ли пользоваться дополнительными материалами на НМТ-2023, рассказали в УЦОКО.
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