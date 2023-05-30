Ждешь дополнительной информации, а ее нет? Когда станет известно место проведения НМТ

Министерство образования и науки Украины уже утвердило календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста в 2023 году. Так что почти вся информация по проведению теста уже известна.

Так, выпускники уже завершили период основной регистрации на НМТ-2023, выбрали предметы и при необходимости внесли изменения. Правда, некоторых все еще ждет дополнительный период регистрации, который продлится с 5 по 12 июня.

Даже даты проведения мультитеста уже известны, однако никаких деталей о месте и времени проведения теста еще нет. Возникает логический вопрос, когда они будут?

Если ты устал (-а) обновлять страницу личного кабинета, в ожидании деталей, читай наш материал. В УЦОКО рассказали, когда выпускникам должно прийти приглашение с детальной информацией о месте проведения НМТ-2023.

НМТ-2023: когда станет известно о месте проведения

Известно, что тестирование пройдет в один день для всех выбранных предметов. На прохождение заданий будет выделено 180 мин, на каждый блок отведут по 60 мин.

Как и всегда, выпускников ждет две сессии:

основная: 5 июня – 23 июня;

дополнительная: 11– 24 июля.

От этих дат нужно отталкиваться в определении, когда придет приглашение с подробной информацией о проведении теста.

В МОН отметили, что приглашение на мультитест появится в персональных кабинетах зарегистрированных выпускников не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

Участники дополнительной сессии национального мультитеста смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее, чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Тревога из-за экзамена может оказаться настолько сильной, что все изученное просто испарится из головы. В такие моменты были бы не лишними вспомогательные материалы.

Можно ли пользоваться дополнительными материалами на НМТ-2023, рассказали в УЦОКО.

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