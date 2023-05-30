Чекаєш додаткової інформації, а її немає? Коли стане відомо місце проведення НМТ

Міністерство освіти і науки України вже затвердило календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту у 2023 році. Тож майже вся інформація з проведення тесту вже відома.

Так, випускники вже завершили період основної реєстрації на НМТ-2023, обрали предмети й за потреби внесли зміни. Щоправда, на деяких все ще чекає додатковий період реєстрації, який триватиме з 5 до 12 червня.

Навіть дати проведення мультитесту вже відомі, проте жодних деталей про місце та час проведення тесту ще немає. Постає логічне питання, коли вони будуть?

Якщо ти втомився (-лась) оновлювати сторінку особистого кабінету, в очікуванні деталей, читай наш матеріал. В УЦОЯО розповіли, коли ж випускникам має прийти запрошення з детальною інформацією про місце проведення НМТ-2023.

НМТ-2023: коли стане відомо про місце проведення

Відомо, що тестування проходитиме в один день для усіх обраних предметів. Для проходження завдань буде виділено 180 хв, на кожен блок відведуть по 60 хв.

Як і завжди, на випускників чекає дві сесії:

основна: 5 червня – 23 червня;

додаткова: 11–24 липня.

Від цих дат треба відштовхуватися, у визначенні, коли ж прийде запрошення з детальною інформацією про проведення тесту.

У МОН зазначили, що запрошення на мультитест з’явиться у персональних кабінетах зареєстрованих випускників не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.

Учасники додаткової сесії національного мультитесту матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарних дні до проведення додаткової сесії НМТ.

Тривога через іспит може виявитися настільки сильною, що все вивчене просто випарується з голови. У такі моменти були б незайвими допоміжні матеріали.

А чи можна користуватися додатковими матеріалами на НМТ-2023, розповіли в УЦОЯО.

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