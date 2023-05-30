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Чекаєш додаткової інформації, а її немає? Коли стане відомо місце проведення НМТ

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Травня 2023, 07:00
місце проведення НМТ-2023
Фото: Pexels

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