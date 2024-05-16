Когда летние каникулы в Украине 2024: что нужно знать детям и родителям

Школьных каникул ждут как школьники, так и родители. Читай, когда начинаются летние каникулы в Украине 2024 и как долго они продлятся — в нашем материале.

Еще немного и пройдет учебный год. Впереди весенние каникулы и летние.

Проходит год борьбы, тревог, обучения в экстремальных условиях. В разных регионах учебный процесс складывался по-разному. Решениями ОВА и учредителями учебных заведений определялась форма обучения: очная, дистанционная или смешанная. Все зависело от близости региона к фронту.

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Когда летние каникулы в Украине 2024

Согласно постановлению Кабмина №782 от 28 июля, учебный год начался традиционно 1 сентября 2023 года, но продлится фактически на месяц дольше обычного — до 28 июня 2024-го.

Учитывая, что торжественные последние звонки во многих учебных заведениях запланированы на 31 мая, то до 28 июня может длиться период аттестации, возобновительных занятий для отработок, практики и другие образовательные мероприятия.

Но важно отметить, что учебные заведения в разных регионах могут самостоятельно устанавливать даты каникул. Так что точные даты летних каникул 2024 следует уточнить в администрации вашего заведения.

График каникул в 2024 году:

весенние каникулы — с 25 по 31 марта 2024 года;

летние каникулы — с 29 июня по 31 августа 2024 года.

Зная, когда школьные каникулы, родители и дети могут определиться с планами и замыслами на время каникул.

А Вікна уже подготовили материал, где отдохнуть в Закарпатье весной: лучшие места для семейного отдыха, для реабилитации от тревог и стрессов.

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