Коли літні канікули в Україні 2024: що треба знати дітям та батькам

Шкільних канікул чекають як школярі, так і їхні батьки. Читай, коли починаються літні канікули в Україні 2024 та як довго вони триватимуть — у нашому матеріалі.

Ще трішки й мине навчальний рік. Попереду ще весняні канікули та літні.

Минає рік боротьби, тривог, навчання в екстремальних умовах. У різних регіонах навчальний процес складався по-різному. Рішеннями ОВА та засновниками закладів освіти визначалась форма навчання: очна, дистанційна чи змішана. Все залежало від близькості регіону до фронту.

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Коли літні канікули в Україні 2024

Згідно з постановою Кабміну № 782 від 28 липня, навчальний рік розпочався традиційно 1 вересня 2023 року, але триватиме фактично на місяць довше, ніж зазвичай — до 28 червня 2024-го.

Враховуючи, що урочисті останні дзвоники у багатьох навчальних закладах заплановані на 31 травня, то до 28 червня може тривати період атестації, відновлювальних занять для відпрацювань, практики та інші освітні заходи.

Але, важливо зазначити, що навчальні заклади у різних регіонах можуть самостійно встановлювати дати канікул. Тож точні дати літніх канікул 2024 варто уточнити в адміністрації вашого закладу.

Графік канікул у 2024 році:

весняні канікули — з 25 до 31 березня 2024 року;

літні канікули — з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

Знаючи наперед, коли шкільні канікули, батьки та діти можуть визначитись з планами та задумами на час канікул.

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