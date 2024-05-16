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Коли літні канікули в Україні 2024: що треба знати дітям та батькам

Леся Манзюк, редакторка сайту 16 Травня 2024, 15:30
Коли літні канікули в Україні 2024
Фото: Unsplash

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