Для тебя Новости

Когда начнется отопительный сезон в Житомире в 2025 году: уже известна дата старта

Ольга Петухова, редактор сайта 08 октября 2025, 14:40 2 мин.
когда включат отопление в житомире

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь