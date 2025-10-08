Когда начнется отопительный сезон в Житомире в 2025 году: уже известна дата старта

Первая декада октября держит типичные, относительно тёплые температурные показатели. Но уже с понедельника, 13 октября 2025 года, в Житомирскую область придёт существенное похолодание.

Когда включат отопление в городе и готовы ли коммунальщики к новому сезону — в интервью Вікнам рассказал директор КП “Житомиртеплокоммунэнерго” Дмитрий Рогожин.

Когда включат отопление в Житомире

С понедельника в Житомире ожидается резкое похолодание, и уже во вторник, среду и четверг температура будет соответствовать установленным для подачи тепла нормам, то есть в среднем за сутки не превышать 8 градусов тепла.

Как объясняет Дмитрий Рогожин, начало отопительного сезона в Житомире планируют координировать с городской властью: “Мы обсуждаем этот вопрос и ждём решения исполкома”.

Судя по прогнозу погоды, оптимально будет начать сезон отопления в Житомире уже в среду, 15 октября.

По словам специалиста, своевременное включение отопления позволит избежать промерзания зданий, ведь в течение последней недели дождей они постепенно остывают.

Читать по теме Субсидия на отопление: почему в этом году правила могут удивить многих Изменится ли порядок начисления субсидий и с какого момента их начнут платить – читай в материале.

Подготовка к запуску системы займёт несколько дней. Коммунальщикам нужно вместе со специалистами Житомиргаза снять опломбирование с котлов, подготовить газовое оборудование для безопасного старта.

Старт отопительного сезона будет постепенным: первыми тепло получат детские сады, затем школы, и после этого — жилые дома.

К сожалению, коммунальщики сейчас сталкиваются с нехваткой персонала: “В детских садах и школах есть завхозы, которые могут обеспечить работу системы, а для планового подключения отопления в жилых домах из-за военного положения не хватает специалистов. Не хватает слесарей и монтажников, которые должны открывать вентили, удалять воздух и проверять стояки”, — говорит Дмитрий Рогожин.

Несмотря на это, подготовка домов к отопительному сезону в Житомире уже почти завершена: 99% зданий готовы к запуску.

Коммунальные службы обещают, что за три дня после старта тепло постепенно начнут получать все потребители— больницы, школы и жилые дома.

В то же время директор КП “Житомиртеплокоммунэнерго” подчёркивает важность экономного использования газа, так как ресурсы из-за войны ограничены: “Мы должны ежедневно контролировать расходы, чтобы обеспечить стабильную работу всех систем в течение сезона”.

Узнайте также, когда планируют включить отопление в домах Киева.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!