Для тебе Новини

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Житомирі у 2025 році: вже відома дата старту

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Жовтня 2025, 14:40 2 хв.
коли включать опалення в житомирі

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь