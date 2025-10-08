Коли розпочнеться опалювальний сезон у Житомирі у 2025 році: вже відома дата старту

Перша декада жовтня тримає типові, відносно теплі температурні показники. Але вже з понеділка, 13 жовтня 2025 року, на Житомирщину прийде суттєве похолодання.

Коли включать опалення у місті і чи готові комунальники до нового сезону – в інтерв’ю Вікнам розповів директор КП “Житомиртеплокомуненерго” Дмитро Рогожин.

Коли увімкнуть опалення у Житомирі

З понеділка в Житомирі очікується різке похолодання, і вже у вівторок, середу та четвер температури будуть відповідать встановленим для подачі тепла нормам, тобто в середньому на добу не перевищуватимуть 8 градусів тепла.

Як пояснює Дмитро Рогожин, початок опалювального сезону в Житомирі планують координувати з міською владою: “Ми обговорюємо це питання і чекаємо рішення виконкому”.

Судячи з прогнозу погоди, оптимально буде розпочати сезон опалення у Житомирі вже в середу, 15 жовтня.

За словами фахівця, своєчасне включення опалення дозволить уникнути промерзання будівель, адже протягом останнього тижня дощів вони поступово охолоджуються.

Підготовка до запуску системи займе кілька днів. Комунальникам потрібно разом із фахівцями Житомиргазу зняти пломбування з котлів, підготувати газове обладнання для безпечного старту.

Старт опалювального сезону буде поступовим: першими тепло отримають дитячі садочки, потім школи, і після цього — житлові будинки.

На жаль, комунальники нині стикаються з браком персоналу: “У садочках та школах є завгоспи, які можуть забезпечити роботу системи, а для планового підключення опалення в житлових будинках через воєнний стан не вистачає фахівців. Бракує слюсарів та монтажників, які повинні відкривати вентилі, видаляти повітря та перевіряти стояки”, — говорить Дмитро Рогожин.

Попри це, підготовка будинків до опалювального сезону в Житомирі вже майже завершена: 99% будівель готові до запуску.

Комунальні служби обіцяють, що за три дні після старту тепло поступово почнуть отримавати усі будівлі — лікарні, школи та житлові будинки.

Водночас директор КП “Житомиртеплокомуненерго” наголошує на важливості економного використання газу, адже ресурси через війну обмежені: “Ми повинні щодня контролювати витрати, щоб забезпечити стабільну роботу всіх систем протягом сезону”.

Дізнайся також, коли планують увімкнути опалення в будинках Києва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!