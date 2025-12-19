Когда откроют трассу Одесса — Рени: в ГПСУ сделали важное заявление для водителей

Очередная массированная атака российской армии на Юг Украины привела к транспортному коллапсу в регионе. Вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры, что сделало невозможным движение к ключевым пунктам пропуска на границе с Молдовой.

В Государственной пограничной службе Украины официально подтвердили: стратегически важная трасса Одесса — Рени временно заблокирована для проезда.

Одесса — Рени дорога: почему проезд невозможен

Юридически граница открыта, но физически добраться до нее невозможно. Пограничники подчеркивают, что КПП (в частности на популярных направлениях Маяки и Паланка) продолжают функционировать в штатном режиме.

Однако из-за повреждения инфраструктуры трасы Одесса — Рени дорога стала непроездной на определенных участках.

Спикер Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк в комментарии для РБК Україна пояснил, что логистика разорвана именно из-за последствий обстрела.

Пункты пропуска через государственную границу открыты и функционируют, но в связи с ситуацией, сложившейся вследствие атаки РФ по объекту критической инфраструктуры, просто физически транспортные средства не могут туда добраться, — отметил спикер.

Когда откроют трассу Одесса — Рени: прогнозы специалистов

По состоянию на сейчас профильные службы не дают четкого ответа на вопрос, который волнует тысячи водителей: когда откроют трассу Одесса — Рени. Восстановление движения зависит от ликвидации последствий прилета.

Пограничники проводят разъяснительную работу с теми, кто уже оказался в дороге, и советуют отложить поездки.

Мы предупреждаем о том, что произошло, и предлагаем гражданам воздержаться от таких поездок, — подчеркнул Игорь Перегняк.

Также в ГПСУ отметили, что ремонтные работы и оценка повреждений — это зона ответственности спасателей, а не пограничников.

Насчет стабилизации — это не наша компетенция, нужно обращаться в ГСЧС, — резюмировал представитель ведомства.

Водителям стоит учесть, что трасса Одесса — Рени сегодня остается зоной повышенной опасности и логистических препятствий, поэтому лучше подождать официальных сообщений о восстановлении движения.

Напомним, блокирование автодороги — это лишь одно из последствий атаки. Ранее сообщалось о серии взрывов и около 10 попаданий в Одессе и пригороде.

