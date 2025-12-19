Для тебе Новини

Коли відкриють трасу Одеса — Рені: у ДПСУ зробили важливу заяву для водіїв

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Грудня 2025, 11:03 2 хв.
Коли відкриють трасу Одеса-Рені
Фото Державна прикордонна служба України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь