Коли відкриють трасу Одеса — Рені: у ДПСУ зробили важливу заяву для водіїв

Чергова масована атака російської армії на Південь України призвела до транспортного колапсу в регіоні. Ворожі ракети поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, що унеможливило рух до ключових пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

У Державній прикордонній службі України офіційно підтвердили: стратегічно важлива траса Одеса — Рені траса тимчасово заблокована для проїзду.

Одеса — Рені дорога : чому проїзд неможливий

Юридично кордон відкритий, але фізично дістатися до нього неможливо. Прикордонники наголошують, що КПП (зокрема на популярних напрямках Маяки та Паланка) продовжують функціонувати у штатному режимі. Проте через пошкодження інфраструктури на трасі Одеса — Рені дорога стала непроїзною на певних ділянках.

Речник Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк у коментарі для РБК Україна пояснив, що логістику розірвано саме через наслідки обстрілу.

Пункти пропуску через державний кордон відкриті і функціонують, але у зв’язку з ситуацією, що трапилась внаслідок атаки РФ по об’єкту критичної інфраструктури, просто фізично транспортні засоби не можуть туди дістатися, — зазначив речник.

Коли відкриють трасу Одеса — Рені : прогнози фахівців

Станом на зараз профільні служби не дають чіткої відповіді на питання, яке хвилює тисячі водіїв: коли відкриють трассу Одеса — Рені. Відновлення руху залежить від ліквідації наслідків прильоту.

Прикордонники проводять роз’яснювальну роботу з тими, хто вже опинився в дорозі, та радять відкласти подорожі.

Ми попереджаємо про те, що сталося, і пропонуємо громадянам утриматися від таких поїздок, — підкреслив Ігор Перегняк.

Також у ДПСУ зауважили, що ремонтні роботи та оцінка пошкоджень — це зона відповідальності рятувальників, а не прикордонників.

Щодо стабілізації — це не наша компетенція, треба звертатися до ДСНС, — резюмував представник відомства.

Водіям варто врахувати, що траса Одеса — Рені сьогодні залишається зоною підвищеної небезпеки та логістичних перешкод, тому краще зачекати на офіційні повідомлення про відновлення руху.

Нагадаємо, блокування автошляху — це лише один із наслідків атаки. Раніше повідомлялося про серію вибухів та близько 10 влучань в Одесі та передмісті.

