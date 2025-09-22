Киевстар повышает некоторые тарифы: кто будет платить по новым расценкам

Киевстар повышает некоторые тарифы для абонентов в связи с повышением цен на электроэнергию и горючее, а также инфляцией. Об этом сообщило представительство компании. О каких пакетах идет речь, рассказываем далее.

Киевстар и новые тарифы: какие из них увеличатся

В сентябре и октябре изменятся условия некоторых тарифов, которые не изменялись больше года.

с 24 сентября 2025 стоимость тарифа LOVE UA Світло 2023 будет составлять 300 грн на 4 недели. Для активировавших услугу Суперсила Економія — 225 грн на 4 недели;

будет составлять 300 грн на 4 недели. Для активировавших услугу Суперсила Економія — 225 грн на 4 недели; с 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн в месяц.

В компании заявили, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы выросли на 60%. Именно в этот период пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом.

Также возросла стоимость горючего, необходимого для работы генераторов и выезда инженеров на локации. Цены меняются и из-за инфляции и изменений валютного курса, повлиявших на себестоимость услуг.

В Киевстаре предлагают выбрать специальное предложение и подключить выгодный тариф контракта, отвечающий потребностям.

Кроме того, можно увеличить объемы тарифа, а именно без доплат на протяжении трех месяцев удваивать определенные услуги, предлагаемые в тарифе. Для тарифа LOVE UA Контракт предусмотрена возможность подключения пакета на 25 ГБ и 250 минут.

Можно перейти на другой выгодный тариф или воспользоваться услугой Суперсила, которая предусматривает начисление дополнительных ГБ, роуминга и возможность пользоваться Київстар ТБ.

Абонентам, которых касаются изменения, отправят SMS-сообщение не менее чем за 7 дней до обновления тарифа.

Если возникают вопросы или уточнения, нужно обратиться за консультацией к оператору. Для этого смотри, как позвонить оператору Киевстар и связаться с реальным человеком онлайн и по телефону.

