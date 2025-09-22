Київстар підвищує деякі тарифи: хто платитиме за новими розцінками

Київстар підвищує деякі тарифи для абонентів у зв’язку з підвищенням цін на електроенергію та пальне, а також інфляцією. Про це повідомило представництво компанії. Про які пакети йдеться, розповідаємо далі.

Київстар та нові тарифи: які з них зростуть

У вересні та жовтні зміняться умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік.

з 24 вересня 2025 року вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме 300 грн на 4 тижні. Для тих, хто активував послугу Суперсила Економія — 225 грн на 4 тижні;

з 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 грн на місяць.

У компанії заявили, що влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години зросли на 60%. Саме у цей період користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом.

Також зросла вартість пального, яке необхідне для роботи генераторів та виїзду інженерів на локації. Ціни змінюються і через інфляцію та зміни валютного курсу, що вплинули на собівартість послуг.

У Київстарі пропонують вибрати спеціальну пропозицію та підключити вигідний тариф контракту, що відповідає потребам.

Крім того, можна збільшити обсяги тарифу, а саме без доплат протягом трьох місяців подвоювати певні послуги, що пропонуються у тарифі. Для тарифу LOVE UA Контракт передбачена можливість підключити пакет на 25 ГБ та 250 хвилин.

Можна перейти на інший вигідний тариф або користуватися послугою Суперсила, який передбачає нарахування додаткових ГБ, роумінгу та можливість користуватися Київстар ТБ.

Абонентам, яких стосуються зміни, надішлють SMS-повідомлення щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.

Якщо виникають питання або уточнення, варто звернутися за консультацією від оператора. Для цього дивись, як подзвонити оператору Київстар та зв’язатися з реальною людиною онлайн та телефоном.

