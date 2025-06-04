Международный авиационно-космический салон (МАКС), ранее считавшийся одним из крупнейших событий в российской авиационной индустрии, не состоится и в этом году. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Почему Россия отменяет МАКС

Это уже третий подряд перенос мероприятия, что официально объясняется “соображениями безопасности”.

Однако истинные причины такого решения гораздо глубже и свидетельствуют о критическом состоянии российской авиационной отрасли.

Основная проблема заключается в отсутствии реальных достижений, которые Россия могла бы продемонстрировать.

Все ключевые проекты в сфере гражданского авиастроения, такие как флагманские разработки МС-21 и SJ-100, оказались нереализованными.

Многолетние обещания по созданию конкурентоспособных самолетов остались лишь на бумаге.

Кроме того, санкционное давление со стороны западных стран полностью исключило участие ведущих мировых авиастроительных компаний в российском авиасалоне.

Авиационная отрасль России является одной из наиболее пострадавших от международных санкций.

Запрет на поставки критически важных комплектующих и уход мировых лидеров рынка привели к её фактическому коллапсу.

Даже военная авиация, которая ранее считалась опорой российского оборонно-промышленного комплекса, переживает не лучшие времена.

Недавние успешные атаки украинских дронов на российские аэродромы лишь подчеркивают уязвимость этой сферы.

Отказ от проведения авиасалона МАКС, который в прошлом служил для демонстрации авиационного величия России, является ярким свидетельством её упадка.

Вместо демонстрации достижений Россия вынуждена скрывать реальное состояние своей авиационной промышленности, доведенной до деградации в результате развязанной войны.

Это решение является красноречивым доказательством того, что миф о мощности российского авиастроения окончательно развеян.

