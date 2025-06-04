Для тебя Новости

Россия без МАКС: как санкции и неудачные проекты привели к краху авиации

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июня 2025, 11:00 2 мин.
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь