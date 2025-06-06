Мэр Житомира 2025: кто занимается городом и сколько он живет без руководителя

Житомир — один из древнейших городов Украины, в котором живут по меньшей мере 260 тысяч украинцев. Но уже больше полугода в Житомире нет главы города! В сентябре 2024 года глава мэрии Сергей Сухомлин ушел в досрочную отставку, а нового мэра до сих пор не назначили.

Рассказываем больше о ситуации с мэром Житомира и почему его до сих пор нет.

Мэр Житомира 2025: почему нет главы города

Уже прошло почти девять месяцев, как у Житомира нет главы города. Бывший мэр подал в отставку 19 сентября 2024 во время внеочередной сессии горсовета. С того времени его место никто не занял.

В своей должности Сергей Сухомлин пробыл почти 10 лет — с ноября 2015 года по 19 сентября 2024 года. Его повысили до руководителя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

С тех пор обязанности городского главы взяла на себя секретарь горсовета Галина Шиманская, которая заменяла в должности Виктора Климинского после того, как он присоединился к обороне страны. Галина Шиманская будет и.о. мэра до момента проведения новых выборов.

В результате военного положения, которое продолжается с 2022 года, проведение местных выборов также невозможно. Житомир будет оставаться без главы города на все время войны и до момента отмены военного положения.

По украинскому законодательству выборы всех мэров городов будут возможны после отмены военного положения.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказывал Главкому, что Сергей Сухомлин не собирался баллотироваться на должность мэра в дальнейшем. Он планировал присоединиться к ВСУ и сложить полномочия, однако ему предложили другую должность в столице.

Но потом поступило предложение возглавить Агентство по восстановлению, что стало для него новым вызовом. Это на сегодня не самый простой и огромный отрезок работы — масштабные проекты восстановления того, что изуродовал враг, защита инфраструктуры, содержание дорог.

Бунечко заявлял, что ситуация в Житомире останется контролируемой, ведь у Сухомлина профессиональные заместители. В прошлом году местные политики договорились, что во время войны не будут начинать предвыборные конфликты и стратегии.

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