Мэр Житомира 2025: кто занимается городом и сколько он живет без руководителя

Житомир — один из древнейших городов Украины, в котором живут по меньшей мере 260 тысяч украинцев. Но уже больше полугода в Житомире нет главы города! В сентябре 2024 года глава мэрии Сергей Сухомлин ушел в досрочную отставку, а нового мэра до сих пор не назначили. Рассказываем больше о ситуации с мэром Житомира и почему его до сих пор нет. Мэр Житомира 2025: почему нет главы города Уже прошло почти девять месяцев, как у Житомира нет главы города. Бывший мэр подал в отставку 19 сентября 2024 во время внеочередной сессии горсовета. С того времени его место никто не занял.В своей должности Сергей Сухомлин пробыл почти 10 лет — с ноября 2015 года по 19 сентября 2024 года. Его повысили до руководителя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. С тех пор обязанности городского главы взяла на себя секретарь горсовета Галина Шиманская, которая заменяла в должности Виктора Климинского после того, как он присоединился к обороне страны. Галина Шиманская будет и.о. мэра до момента проведения новых выборов. В результате военного положения, которое продолжается с 2022 года, проведение местных выборов также невозможно. Житомир будет оставаться без главы города на все время войны и до момента отмены военного положения. По украинскому законодательству выборы всех мэров городов будут возможны после отмены военного положения. Читать по теме Отдых в Житомирской области: чем поразит тебя этот регион Рассказываем, что нужно посетить в Житомирской области. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказывал Главкому, что Сергей Сухомлин не собирался баллотироваться на должность мэра в дальнейшем. Он планировал присоединиться к ВСУ и сложить полномочия, однако ему предложили другую должность в столице. Но потом поступило предложение возглавить Агентство по восстановлению, что стало для него новым вызовом. Это на сегодня не самый простой и огромный отрезок работы — масштабные проекты восстановления того, что изуродовал враг, защита инфраструктуры, содержание дорог. Бунечко заявлял, что ситуация в Житомире останется контролируемой, ведь у Сухомлина профессиональные заместители. В прошлом году местные политики договорились, что во время войны не будут начинать предвыборные конфликты и стратегии. Раньше мы рассказывали, как провести время в Житомире. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Житомир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter