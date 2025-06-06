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Мер Житомира 2025: хто опікується містом і скільки воно живе без міського голови

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 15:00
Мер Житомира 2025

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