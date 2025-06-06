Мер Житомира 2025: хто опікується містом і скільки воно живе без міського голови

Житомир — одне з найдавніших міст України, в якому нині живуть щонайменше 260 тисяч українців. Та вже понад півроку у Житомирі немає міського голови! У вересні 2024 року очільник мерії Сергій Сухомлин пішов у дострокову відставку, а нового мера досі не призначили.

Розповідаємо більше про ситуацію з міським головою Житомира і чому його досі немає.

Мер Житомира 2025: чому немає міського голови

Уже минуло майже дев’ять місяців, як місто Житомир не має міського голови. Колишній міський голова подав у відставку 19 вересня 2024 року під час позачергової сесії міськради. Відтоді його місце ніхто не зайняв.

На своїй посаді Сергій Сухомлин пробув майже 10 років — з листопада 2015 року до 19 вересня 2024. Його підвищили до керівника Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відтоді обов’язки міського голови на себе перейняла секретарка міськради Галина Шиманська, яка замінювала на посаді Віктора Клімінського після того, як він долучився до оборони країни. Галина Шиманська буде в.о. міського голови до моменту проведення нових виборів.

Унаслідок воєнного стану, який триває з 2022 року, проведення місцевих виборів також неможливе. Тож Житомир залишатиметься без міського голови на весь час війни та до моменту скасування воєнного стану.

За українським законодавством вибори усіх міських голів будуть можливими після скасування воєнного стану.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповідав для Главкому, що Сергій Сухомлин не збирався балотуватися на посаду мера надалі. Він планував долучитися до ЗСУ і скласти повноваження, однак йому запропонували іншу посаду у столиці.

Але потім надійшла пропозиція очолити Агентство з відновлення, що стало для нього новим викликом. Це на сьогодні не найпростіший і величезний відрізок роботи — масштабні проекти відновлення того, що понівечив ворог, захист інфраструктури, утримання доріг.

Бунечко заявляв, що ситуація у Житомирі лишиться контрольованою, адже у Сухомлина професійні заступники. Торік місцеві політики домовилися, що на час війни не починатимуть передвиборчих конфліктів та стратегій.

Раніше ми розповідали, як провести час у Житомирі.

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