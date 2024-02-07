100 млн каждый месяц в кафе или на фронт? Монобанк ввел функцию Боевые — чаевые для защитников

Часто ходишь в кафе или другие заведения, где принято оставлять чаевые за хороший сервис? Если да, тогда следует знать такую информацию: каждый месяц украинцы оставляют более 100 млн грн чаевых в кафе и ресторанах. Монобанк внедрил новую функцию — Боевые, то есть чаевые для военных. Читай больше об инициативе и как ею воспользоваться.

Монобанк внедрил новую функцию Боевые: как пользоваться

Что такое Боевые в Моно, рассказал Олег Гороховский. Чаевые в кафе — благодарность за сервис, а Боевые для военных — это благодарность за жизнь и возможность посещать заведения.

А могли бы мы, в принципе, посетить кафе или ресторан, если бы не ВСУ? Нет! — пишет Гороховский.

Именно поэтому в банкинге появилась новая функция. Полезной привычкой можно сделать не только чаевые, но и Боевые — помощь нашим защитникам. Чтобы воспользоваться новой функцией, при оплате счетов в заведениях по QR-коду, появится экран Боевых.

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Там можно будет оставить несколько гривен на нужды военных. Важно, что заведения должны активировать новый сервис. Каждый ресторан или кафе могут добавить свою банку на нужды конкретного подразделения или военного.

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Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже бы не было. Помните об этом за каждой чашкой кофе.

Потому чаевые можно оставлять не только за хороший сервис, но и нашим защитникам за возможность прожить еще один день.

Заведения питания и услуг могут обратиться к аккаунт-менеджеру банкинга для подключения новой услуги.

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