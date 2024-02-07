100 млн щомісяця у кафе чи на фронт? Монобанк впровадив функцію Бойові — чайові для захисників

Часто ходиш у кафе чи інші заклади, де заведено лишати чайові за хороший сервіс? Якщо так, то варто знати таку інформацію: щомісяця українці лишають понад 100 млн грн чайових у кафе та ресторанах. Монобанк впровадив нову функцію — Бойові, тобто чайові для військових. Читай більше про ініціативу та як нею скористатися.

Монобанк впровадив нову функцію Бойові: як користуватися

Що таке Бойові у Моно, розповів Олег Гороховський. Чайові у кафе — вдячність за сервіс, а Бойові для військових — це вдячність за життя та можливість відвідувати заклади.

А чи мали б ми змогу, в принципі, відвідати кафе чи ресторан, якби не Збройні сили? Ні! — пише Гороховський.

Саме тому в банкінгу з’явилася нова функція. Корисною звичкою можна зробити не лише чайові, а й Бойові — допомогу нашим захисникам. Тож, аби скористатися новою функцією, під час оплати рахунків у закладах за QR-кодом зʼявиться екран Бойових.

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Там можна буде лишити кілька гривень на потреби військових. Важливо, заклади мають активувати новий сервіс. Кожен ресторан чи кафе зможуть додати свою банку на потреби конкретного підрозділу чи військового.

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Якби не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було б. Памʼятайте про це за кожною філіжанкою кави.

Тому чайові можна залишати не лише за хороший сервіс, а й нашим захисникам за можливість прожити ще один день.

Заклади харчування та послуг можуть звернутися до акаунт-менеджера банкінгу для підключення нової послуги.

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