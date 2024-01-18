Украина

Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи

Виктория Мельник, журналист сайта 18 января 2024, 14:00
Боевые медики

Больше видео
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:20
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Ограничения должны быть установлены, но при одном условии: какие права человека могут быть нарушены во время войны
Смотреть больше

Последние видео
0:04:07
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи

Всегда спрашивал, как будет лучше для Украины: эксклюзивные воспоминания о Денисе Монастырском в фильме Незавершенный полет
0:11:56
Боевые медики
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:40
Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами
Пишут о грусти и боли. Украинских гражданских пленных будут судить в Ростове — что известно
0:05:47
Во время реабилитации научился управлять FPV-дроном - история Евгения Назаренко
Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:11:20
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Ограничения должны быть установлены, но при одном условии: какие права человека могут быть нарушены во время войны
0:12:18
На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США
Вымести с неба российские МиГи и Су. Пилот F-16 о преимуществах и возможностях этих самолетов
0:09:53
Львов будет давать 50 тысяч гривен за контракты с ВСУ - что известно
Львов будет давать по 50 тыс. за контракт с войском! Что известно об инициативе и когда присоединятся другие города
Больше видео
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Читать дальше
Всегда спрашивал, как будет лучше для Украины: эксклюзивные воспоминания о Денисе Монастырском в фильме Незавершенный полет
Карта боевых действий в Украине
Читать дальше
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь