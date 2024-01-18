Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи

В настоящее время большинство потребностей военных закрывают ответственные и неравнодушные украинцы, которые организуют и донатят средства на разные сборы. Однако потребности есть и в медицинском секторе, а именно в помощи нуждаются медики из Купянска, которые работают в адских условиях и спасают жизнь военных и гражданских.

Волонтер, основатель фонда Ua heart Валерия Лозгачёва в телемарафоне Єдині новини рассказала Яне Брензей о сборе для медиков, спасающих жизнь наших военных под Купянском.

Сама волонтер помогает закрыть сбор, который открыла ее соседка. Женщина всю жизнь работала медиком.

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— С начала полномасштабной войны она находится в самом аду. Сейчас они остро нуждаются в элементарных вещах.

Системы для капельниц, иглы, шприцы, магнезия, физраствор. Также, с дорогого: турникеты, окклюзионные наклейки.

В таких горячих точках доставить такие вещи не всегда есть возможность: все расстреливается по дороге или используется в больших масштабах, поэтому медики не успевают пополнять запасы за свой счет.

Валерия также рассказала, что в таких условиях медики разворачивают полевые госпитали и пытаются спасать жизнь всем, что есть.

Помочь медикам, военным и гражданским, чьи жизнь спасают врачи под Купянском, можно по номеру карты:

4246 0010 0388 1038

Подробнее о сборе — в видео:

О том, как работают боевые медики на фронте и как выглядят их будни в аду, мы рассказывали тебе раньше.

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