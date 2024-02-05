Дистанционно бить врага огнем пулемета? Почему Волки Да Винчи собирают на Шабрысь и чем она полезна

Современная война не только заставляет трансформировать привычные виды оружия, но и придумывать новые. Относительно новым средством стала и Шабрысь — модификация пулемета Шабля и роботизированной платформы Рысь. На нее собирают Волки Да Винчи.

Старший лейтенант, командир взвода первого отдельного батальона Волки Да Винчи Александр Ябченко рассказал Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини о сборе на роботизированный пулемет Шабрысь и о преимуществах этого оружия.

Особенность установки Шабрысь

Нижняя часть называется Рысь, она везет турель, этот пулемет автоматический, а верхняя — это стреляющая Шабля.

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Турель позволяет дистанционно управлять пулеметом бойцу и при этом находиться в относительно безопасном месте, например в блиндаже.

Второе — это платформа. Платформа не только может перевозить ту же Шаблю. Другими словами, это такая подвижная огневая точка.

Платформа еще не может быть, как транспортное средство. Поэтому пехотинцу не нужно будет нести на себе кучу всего.

В зависимости от комплектации, стоимость Шабли и Риси вместе может составить около 40 тысяч долларов. Цена всегда варьируется в зависимости от того, какие комплектующие и какие запросы, например, на связь. Но сумма остается около 40 тысяч долларов.

Как присоединиться к сбору

Задонатить Волкам Да Винчи на Шабрысь ты можешь на карту 5168 7521 0047 9644.

Также ранее бойцы 80-й бригады о тяжелых боях под Бахмутом и сборе на РЭБы. Читай по ссылке.

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