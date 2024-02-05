Дистанційно бити ворога кулеметом? Чому Вовки Да Вінчі збирають на Шабрись та чим вона корисна

Сучасна війна не лише змушує трансформуватись звичні види зброї, але й вигадувати нові. Відносно новим засобом стала й Шабрись — це модифікація кулемета Шабля та роботизованої платформи Рись. На неї наразі збирають Вовки Да Вінчі.

Старший лейтенант, командир взводу першого окремого батальйону Вовки Да Вінчі імені Дмитра Коцюбайла Олександр Ябчанка розповів Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини про збір на роботизований кулемет Шабрись та про переваги цієї зброї.

Особливість установки Шабрись

Нижня частина називається Рись, вона везе турель, цей кулемет автоматичний, а верхня — це Шабля, яка стріляє.

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Турель дозволяє дистанційно керувати кулеметом бійцю і при цьому знаходитись у відносно безпечному місці, наприклад, у бліндажі.

Друге — це платформа. Платформа не лише може перевозити ту саму Шаблю. Іншими словами, це така рухома вогнева точка.

Платформа ще може бути, як транспортний засіб. Тому піхотинцю не потрібно буде нести на собі купу всього.

Залежно від комплектації, вартість Шаблі та Рисі разом може скласти близько 40 тисяч доларів. Ціна завжди варіюється залежно від того, які комплектуючі і які є запити, наприклад, на зв’язок. Але сума лишається близько 40 тисяч доларів.

Як приєднатись до збору

Задонатити Вовкам Да Вінчі на Шабрись ти можеш на карту 5168 7521 0047 9644.

Також раніше бійці 80-ї бригади про важкі бої під Бахмутом та збір на РЕБи. Читай за посиланням.

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