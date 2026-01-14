Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины — Рада приняла решение

Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины, сообщает нардеп Ярослав Железняк. За решение отдали голоса 277 депутатов.

Михаил Федоров — новый министр обороны: детали

14 января Верховная Рада со второй попытки назначила Федорова на должность. Напомним, что вчера, 13 января, депутаты провалили голосование за рассмотрение этого решения.

Во время своего выступления на заседании Рады Михаил Федоров заявил, что на посту министра планирует провести комплексный аудит ТЦК и предложить системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и усилить обороноспособность страны.

Он также пообещал найти возможности для улучшения финансового уровня обеспечения военнослужащих. Среди планов нового министра — вывод украинского ВПК на новый уровень.

Defense tech станет ключевой индустрией Украины на мировых рынках и драйвером экономического роста государства. Нам еще предстоит домашняя работа, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерным наведением.

По словам Федорова, есть намерения усилить присутствие ИИ в обороне.

Сотни AI-решений работают на фронте и используются на всех уровнях военных операций. Мы двигаемся к полной автономности на поле боя — от машинного зрения и аналитики данных до роев дронов.

Одна из целей — сделать Украину первым государством в мире, которое сможет прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ.

Напомним, ранее Михаил Федоров занимал должность вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. Под его руководством был создан сервис государственных услуг Дія, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, имплементирована система мотивации єБали.

Кроме этого, Федоров способствовал созданию фандрейзинговой платформы UNITED24 и закупке для Украины систем Starlink. Недавно он анонсировал тестирование услуги 5G в нескольких городах.

Это не первое кадровое решение за последние дни. Вчера Верховная Рада официально сняла с должности главу СБУ Василия Малюка.

