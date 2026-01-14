Михайло Федоров став новим міністром оборони України — Рада ухвалила рішення

Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За рішення віддали голоси 277 депутатів.

Михайло Федоров — новий міністр оборони: деталі

14 січня Верховна Рада з другої спроби призначила Федорова на посаду. Нагадаємо, що вчора, 13 січня, депутати провалили голосування за розгляд цього рішення.

Під час свого виступу на засіданні Ради Михайло Федоров заявив, що на посаді міністра планує провести комплексний аудит ТЦК та запропонувати системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми та посилити обороноздатність країни.

Він також пообіцяв знайти можливості для покращення фінансового рівня забезпечення військовослужбовців. Серед планів нового міністра — виведення українського ВПК на новий рівень.

Defense tech стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання держави. Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл з лазерним наведенням.

За словами Федорова, також є наміри посилити присутність ШІ в обороні.

Сотні AI-рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій. Ми рухаємося до повної автономності на полі бою — від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів.

Одна з цілей — зробити Україну першою державою у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров обіймав посаду віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. Під його керівництвом був створений сервіс державних послуг Дія, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, імплементована система мотивації єБали.

Крім цього, Федоров сприяв створенню фандрейзингової платформи UNITED24 та закупівлі для України систем Starlink. Нещодавно він анонсував тестування послуги 5G у кількох містах.

Додамо, що це не перше кадрове рішення за останні дні. Вчора Верховна Рада офіційно зняла з посади очільника СБУ Василя Малюка.

