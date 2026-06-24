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Минобороны временно приостановило отдельные сервисы в Резерв+: что известно

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 июня 2026, 10:00 2 мин.
резерв+
Фото Depositphotos

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