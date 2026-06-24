Минобороны временно приостановило отдельные сервисы в Резерв+: что известно

Министерство обороны Украины сообщило о временном приостановлении работы отдельных сервисов в приложении Резерв+, непосредственно требующих верификации и подтверждения данных о наличии инвалидности через посторонние государственные системы.

В Резерв+ временно ограничили оформление отсрочек по инвалидности

Как отмечают в министерстве, такое решение было принято с целью недопущения технических ошибок при обработке заявлений военнообязанных, которые возникали вследствие некорректных ответов и сбоев в реестрах социальной сферы.

На период проведения технических работ в приложении могут быть недоступны такие функции, как

онлайн-подача заявления на получение отсрочки от мобилизации по инвалидности,

дистанционное обновление соответствующих медицинских данных,

а также оперативная проверка этой информации операторами ТЦК и СП.

В Министерстве обороны подчеркнули, что эти временные технические ограничения никак не влияют на уже оформленные и действующие отсрочки от призыва, а также не отменяют законное право граждан на получение отсрочки при наличии всех необходимых документов.

Как только стабильный обмен данными между информационными реестрами Министерства социальной политики и военными системами будет полностью восстановлен, все указанные услуги снова станут доступны для пользователей в полном объеме.

О точных сроках возобновления работы электронных сервисов в Резерв+ ведомство пообещало проинформировать граждан дополнительно.

Раньше мы рассказывали, почему не обновляется Резерв+ – читай в материале, в чем могут быть основные проблемы.

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