Міноборони тимчасово призупинило окремі сервіси у Резерв+: що відомо

Міністерство оборони України повідомило про тимчасове призупинення роботи окремих сервісів у застосунку Резерв+, які безпосередньо потребують верифікації та підтвердження даних про наявність інвалідності через сторонні державні системи.

У Резерв+ тимчасово обмежили оформлення відстрочок за підставою інвалідності

Як зазначають у міністерстві, таке рішення було ухвалене з метою недопущення технічних помилок під час обробки заяв військовозобов’язаних, що виникали внаслідок некоректних відповідей та збоїв у реєстрах соціальної сфери.

На період проведення технічних робіт у застосунку можуть бути недоступними такі функції, як

онлайн-подання заяви на отримання відстрочки від мобілізації за підставою інвалідності,

дистанційне оновлення відповідних медичних даних,

а також оперативна перевірка цієї інформації операторами ТЦК та СП.

У Міністерстві оборони наголосили, що ці тимчасові технічні обмеження жодним чином не впливають на вже оформлені та чинні відстрочки від призову, а також не скасовують законне право громадян на отримання відстрочки за наявності всіх необхідних документів.

Щойно стабільний обмін даними між інформаційними реєстрами Міністерства соціальної політики та військовими системами буде повністю відновлено, всі зазначені послуги знову стануть доступними для користувачів у повному обсязі.

Про точні терміни відновлення роботи електронних сервісів у Резерв+ відомство пообіцяло проінформувати громадян додатково.

Раніше ми розповідали, чому не оновлюється Резерв+ — читай в матеріалі, у чому можуть бути основні проблеми.

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