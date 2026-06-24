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Міноборони тимчасово призупинило окремі сервіси у Резерв+: що відомо

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Червня 2026, 10:00 2 хв.
резерв+
Фото Depositphotos

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