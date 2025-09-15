Польша предлагает сбивать ракеты и дроны над Украиной — подробности

После вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши, министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать БПЛА и ракеты страны-агрессора в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирует его Tagesschau. Что именно об этом думает чиновник, читай дальше.

Радослав Сикорский о совместном перехвате оружия над Украиной

Министр считает, что западным странам следует подумать о таком варианте развития событий.

— Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение, которое Польша может принять не самостоятельно, а только вместе со своими союзниками.

Сикорский также предлагает общий подход против российского теневого флота в Балтийском море.

— Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход кораблей в Балтийское море.

Читать по теме Украина будет учить Польшу сбивать Шахеды: Туск о сотрудничестве Один случайный залет российских дронов в Польшу резко мобилизовал страны Европы.

Он добавил, что даже если один корабль затонет в Балтийском море, это приведет к экологической катастрофе невиданных масштабов. Сикорский напомнил, что два таких корабля уже затонули в Азовском море.

Кроме этого, в интервью The Guardian глава МИД Польши заявил, что польские подразделения пройдут обучение у лучших украинских операторов, противодействующих беспилотникам.

— У украинцев лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, и они имеют гораздо более глубокий и современный опыт противостояния российской армии.

Это то, что общественность и западные правительства должны срочно интегрировать в свое мышление… что именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот.

Сикорский добавил, что тренировки будут проходить в учебном центре НАТО в Польше, ведь это более безопасная среда, чем в Украине.

Напомним, что 10 сентября несколько десятков российских беспилотников без боевой части пересекли границу Польши. Правительство страны собрало экстренное заседание и активировало четвертую статью НАТО.

