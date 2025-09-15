Польща пропонує збивати ракети й дрони над Україною — подробиці

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати БпЛА та ракети країни-агресорки в повітряному просторі України.

Про це він повідомив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує його Tagesschau. Що саме про це думає посадовець, читай далі.

Радослав Сікорський про спільне перехоплення зброї над Україною

Міністр вважає, що західним країнам слід подумати про такий варіант розвитку подій.

— Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща може ухвалити не самостійно, а лише разом зі своїми союзниками.

Сікорський також пропонує спільний підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі.

— Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі та таким чином контролювати вхід кораблів у Балтійське море.

Він додав, що навіть якщо один корабель затоне в Балтійському морі, це призведе до екологічної катастрофи небачених масштабів. Сікорський нагадав, що два таких кораблі вже затонули в Азовському морі.

Крім цього, в інтерв’ю The Guardian очільник МЗС Польщі заявив, що польські підрозділи пройдуть навчання у найкращих українських операторів, які протидіють безпілотникам.

— Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, і вони мають набагато глибший і сучасніший досвід протистояння російській армії.

Це те, що громадськість, і західні уряди мають терміново інтегрувати у своє мислення… що саме українці будуть навчати нас, як протистояти Росії, а не навпаки.

Сікорський додав, що тренування проходитимуть у навчальному центрі НАТО в Польщі, адже це безпечніше середовище, ніж в Україні.

Нагадаємо, що 10 вересня кілька десятків російських безпілотників без бойової частини перетнули кордон Польщі. Уряд країни зібрав екстрене засідання та активував четверту статтю НАТО.

