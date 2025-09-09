Не потеряешь ни одного рецепта: Минздрав запускает медицинские оповещения в Дії

Уже вскоре каждый сможет получать важные медицинские уведомления непосредственно в приложении Дія. Именно это значительно упростит доступ к электронным рецептам и направлениям, а также поможет избежать лишних хлопот с поиском необходимых данных.

Соответствующие изменения в нормативную базу ранее уже приняло правительство. Теперь об изменениях официально сообщили в пресс-службе Дії. Детали — в нашем материале.

Особенности работы сервиса

Минцифра сообщила, что уведомления из электронной системы здравоохранения сначала будут поступать в Дію. Если у пользователя нет установленного приложения, сообщение будет автоматически переадресовано в Viber. В случае, если мессенджером человек также не пользуется, информация, как и раньше, поступит через SMS.

Это позволит каждому пациенту (-ке) быстро получать актуальные медицинские данные независимо от того, какой канал связи для него (нее) является самым удобным.

Через Дію украинцы будут получать уведомления о:

создание плана лечения;

создание е-рецепта;

отмена е-рецепта врачом;

создание е-направления.

В будущем перечень медицинских уведомлений планируется расширить. Для получения уведомлений необходимо установить приложение в смартфоне и быть авторизованным в Дії.

Пуш-сообщение поступит на девайс сразу после того, как врач создаст электронный рецепт или направление.

Система автоматически будет определять лучший способ доставки сообщения, чтобы избежать возможных сбоев в работе мобильных операторов.

Что делать людям, если нет смартфона

Для людей, у которых нет возможности получать электронные сообщения, информация будет оставаться доступной в виде печатной справки. Дети и люди, которые нуждаются в опеке, смогут получать уведомления через своих законных представителей.

