Не загубиш жодного рецепта: МОЗ запускає медичні сповіщення у Дії

Відтепер кожен зможе отримувати важливі медичні сповіщення безпосередньо у застосунку Дія. Саме це значно спростить доступ до електронних рецептів та направлень, а також допоможе уникнути зайвих турбот із пошуком необхідних даних.

Відповідні зміни до нормативної бази раніше вже ухвалив уряд. Тепер про зміни офіційно повідомили у прес-службі Дії. Деталі — у нашому матеріалі.

Особливості роботи сервісу

Мінцифра повідомила, що сповіщення з електронної системи охорони здоров’я спочатку надходитимуть у Дію. Якщо користувач не має встановленого застосунку, повідомлення буде автоматично переадресоване у Viber. У разі, якщо месенджером людина також не користується, інформація, як і раніше, надійде через SMS.

Це дозволить кожному пацієнту (-ці) швидко отримувати актуальні медичні дані незалежно від того, який канал зв’язку для нього (неї) є найзручнішим.

Через Дію українці отримуватимуть сповіщення про:

створення плану лікування;

створення е-рецепта;

скасування е-рецепта лікарем;

створення е-направлення.

У майбутньому перелік медичних сповіщень планують розширити. Щоб отримати сповіщення, потрібно встановити застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії.

Пуш-повідомлення надійде на девайс одразу після того, як лікар створить електронний рецепт чи направлення.

Система автоматично визначатиме найкращий спосіб доставлення повідомлення, щоб уникнути можливих збоїв у роботі мобільних операторів.

Що робити тим, у кого немає смартфона

Для людей, які не мають можливості отримувати електронні повідомлення, інформація залишатиметься доступною у вигляді друкованої довідки. Діти та люди, які потребують опіки, зможуть отримувати сповіщення через своїх законних представників.

