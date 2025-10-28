Работают за крупы и консервы: в оккупированных городах зарплату заменили пайками

Уровень безработицы на части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под российской оккупацией, достиг критической отметки. По данным Центра национального сопротивления, официальные показатели там в несколько раз превышают даже самые тяжелые периоды 90-х.

Как на оккупированных территориях решают вопросы с зарплатами

Сейчас стабильно работает лишь примерно треть населения. Промышленность, которая когда-то была основой экономики региона, фактически разрушена: заводы простаивают, мощности либо вывезены в Россию, либо переданы под контроль российских компаний.

Из-за отсутствия рабочих мест люди соглашаются на временный или тяжелый физический труд, в частности под контролем военных. Речь идет о строительстве оборонительных сооружений, работе в коммунальных службах и ремонтных подразделениях оккупационных структур.

Часто зарплату не выплачивают вовремя или вовсе заменяют её продовольственными наборами.

В Центре сопротивления подчеркивают: часть людей формально не увольняют, чтобы скрыть реальный масштаб безработицы.

Донбасс, который Кремль обещал сделать процветающим, превратился в территорию социального упадка, где борьба за выживание стала единственной работой, — отмечают в ЦНС.

По данным, которые приводят в Центре со ссылкой на сведения ГУР, из-за боевых действий и политики оккупантов более трех тысяч предприятий на временно захваченной территории Донбасса полностью прекратили деятельность.

