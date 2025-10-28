Для тебя Новости

Работают за крупы и консервы: в оккупированных городах зарплату заменили пайками

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 октября 2025, 12:00 2 мин.
Жители оккупированного Донбасса работают за еду
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь