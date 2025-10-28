Працюють за крупи й консерви: в окупованих містах зарплату замінили пайками

Рівень безробіття на частині Донеччини та Луганщини, що перебуває під російською окупацією, досяг критичної позначки. За даними Центру національного спротиву, офіційні показники там у кілька разів перевищують навіть найгірші періоди 90-х.

Як на окупованих територіях розв’язують питання із зарплатами

Нині стабільно працює лише приблизно третина населення. Промисловість, яка колись була основою економіки регіону, фактично розвалена: заводи простоюють, потужності або вивезені до РФ, або передані під контроль російських компаній.

Через відсутність робочих місць люди погоджуються на тимчасову чи важку фізичну працю, зокрема під контролем військових. Йдеться про будівництво оборонних споруд, роботу в комунальних службах та ремонтних підрозділах окупаційних структур.

Часто зарплату не виплачують вчасно — або взагалі замінюють її продуктовими наборами.

У Центрі спротиву наголошують: частину людей формально не звільняють, аби приховати реальний масштаб безробіття.

Донбас, який Кремль обіцяв зробити процвітаючим, перетворився на територію соціального занепаду, де боротьба за виживання стала єдиною роботою, — зазначають у ЦНС.

За даними, що наводять у Центрі з посиланням на дані ГУР, через бойові дії та політику окупантів понад три тисячі підприємств на тимчасово захопленій території Донбасу повністю припинили діяльність.

