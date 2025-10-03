Освіта в Україні — табу: відтепер РФ каратиме за це родини в окупації

Окупанти на тимчасово окупованих територіях України готують нову хвилю репресій проти місцевих жителів. Під прицілом — батьки дітей, які відмовляються від навчання в російських школах і продовжують здобувати освіту в українських закладах онлайн.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, батьків на ТОТ відкрито шантажують: їм погрожують не лише штрафами, а й позбавленням батьківських прав, якщо їхні діти не почнуть відвідувати школи з російською програмою.

Так російська окупаційна влада намагається примусити сім’ї відмовитися від української освіти й повністю підпорядкуватися нав’язаній системі.

Приклад з Херсонщини

Зокрема, “голова” так званої адміністрації Каховського округу Павло Філіпчук публічно заявив, що понад 200 дітей у цьому регіоні продовжують навчатися в українських школах дистанційно.

Він звернувся до окупаційної поліції з вимогою карати їхніх батьків, щоб змусити дітей перейти в російські навчальні заклади.

У ЦПД підкреслюють, що подібні дії є черговим доказом того, як окупанти формують атмосферу страху й тотального контролю на захоплених територіях.

Репресії мають на меті позбавити людей вибору, нав’язати російську пропаганду та створити ілюзію підтримки окупаційної влади серед місцевих жителів.

Тож загроза для українських родин у тимчасовій окупації стає дедалі жорсткішою: навчання дітей в українських школах онлайн — під ризиком переслідування, а будь-який прояв спротиву чи збереження національної ідентичності карається тиском і залякуванням.

