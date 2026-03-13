Нафтогаз окончательно выиграл у Газпрома 1,4 млрд долларов: решение Верховного суда Швейцарии

Российскому газовому монополисту не удалось обжаловать решение арбитража. Теперь Газпром официально должен Украине более миллиарда долларов долга, а также сотни тысяч франков судебных издержек.

Многолетняя судебная эпопея между украинским Нафтогазом и российским Газпромом получила финальный аккорд. Федеральный Верховный суд Швейцарии поставил точку в споре об оплате транзита газа, полностью отклонив апелляцию российской стороны.

Об этом сообщили в пресс-службе группы Нафтогаз.

Суть победы и финансовые последствия

Швейцарская Фемида подтвердила законность решения арбитража от 16 июня 2025 года. Согласно ему, россияне обязаны выплатить Нафтогазу:

$1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки газа;

проценты, начисленные за время просрочки платежей;

200 тысяч швейцарских франков судебного сбора;

250 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации расходов Нафтогаза на защиту в суде.

Глава Нафтогаза Сергей Корецкий подчеркнул, что это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

По его словам, компания уже начинает работу по принудительному взысканию этих средств и продолжает другие юридические битвы против страны-агрессора.

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Почему возник долг

Конфликт разгорелся на фоне полномасштабного вторжения РФ. Когда точка входа Сохрановка оказалась на оккупированной территории, транзит продолжался через точку Суджа.

Однако Газпром решил, что может не платить за законтрактованные мощности в полном объеме, чем грубо нарушил договор качай или плати (ship-or-pay).

Напомним, что транзитный контракт действовал до 1 января 2025 года, и все это время украинская сторона выполняла свои обязательства, несмотря на манипуляции Кремля.

Теперь, после вердикта высшей судебной инстанции Швейцарии, аргументы россиян о невозможности оплаты или форс-мажоре официально признаны ничтожными.

Украина готовится к следующему этапу — охоте за активами Газпрома за рубежом для фактического возврата долга.

Параллельно с юридическими победами Украина продолжает давление на энергетическую инфраструктуру РФ и на поле боя. Стало известно об успешном поражении одного из ключевых объектов врага.

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