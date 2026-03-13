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Нафтогаз окончательно выиграл у Газпрома 1,4 млрд долларов: решение Верховного суда Швейцарии

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 марта 2026, 11:30 2 мин.
Нафтогаз одержал окончательную победу в суде Швейцарии
Фото Pexels

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