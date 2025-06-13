Кто дает направление на сложные исследования: и где получить их бесплатно

В Украине длится медицинская реформа. В 2025 году семейные врачи прекратили выдавать направления на бесплатные сложные исследования, например КТ, МРТ, расширенные анализы. Кто теперь выдает направления на подобные исследования? И к кому должны обращаться украинцы? Рассказываем подробно в материале.

Направление на бесплатные сложные исследования: у кого получить

С 2025 года семейные врачи больше не могут выписать тебе направление на прохождение МРТ, КТ или других сложных анализов. Теперь это могут делать только узкопрофильные врачи. Суспільне Житомир поделилось большим количеством подробностей.

Заместитель медицинского директора Центра первичной медико-санитарной помощи Житомирского горсовета Галина Перчик рассказала, что таково решение НСЗУ.

Теперь семейные врачи, врачи общей практики и врачи-педиатры не могут давать направления на сложные консультативно-диагностические услуги.

На эти обследования вправе выписывать направление только узкий специалист. Гормональных панелей у нас нет, мы не имеем права на них выписывать направление. Мы не врачи-специалисты, мы не можем правильно трактовать это обследование.

Семейные врачи, педиатры и врачи общей практики смогут давать направление только на рентгены, УЗИ, основные биохимические анализы, электролиты.

Соответствующее нововведение может снизить количество случаев, когда пациентам назначают ненужные исследования.

Но стоит знать, что НСЗУ не запретила семейным врачам выписывать направления на сложные обследования, просто для пациентов они будут платными. Речь идет о том, что на бесплатные сложные исследования будут выписывать направления только узконаправленные врачи.

Раньше мы рассказывали о медицинской эвакуации и сколько украинцев ею воспользовались.

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