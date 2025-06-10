Срочное лечение и реабилитация за границей: сколько украинцев воспользовались медицинской эвакуацией

С начала полномасштабной войны для украинцев действует возможность медицинской эвакуации за границу. Этот вариант доступен для тех, кто пострадал от войны. Медицинскую эвакуацию реализуют Минздрав, ВОЗ, Еврокомиссия и Австрия.

Самое важное, что пострадавшие украинцы могут получить не только лечение за границей, но и перевозку медицинскими авиарейсами из соседней Польши. За три года медицинской эвакуацией воспользовались тысячи украинцев — подробнее в материале.

Медицинская эвакуация за границу: сколько украинцев воспользовались возможностью

В Министерстве здравоохранения рассказали, что с начала полномасштабной войны более 5600 украинцев воспользовались возможностью медицинской эвакуации за границу. А именно 5621 украинец принял участие в Medevac Ukraine.

Речь идет о лечении травм (например, минно-взрывных, осколочных или пулевых ранений), ожогов, инфекционных осложнений, орфанных заболеваний, реабилитации, протезировании и т.д., — пишут в Минздраве.

Такая возможность появилась в первые месяцы полномасштабной войны. За границей украинцы могут получить неотложное лечение, а также плановые медицинские вмешательства. Важно, что оплачивать ничего не нужно — все расходы берут на себя страны, которые принимают украинских пациентов.

33 страны согласились принять на лечение украинцев. Среди них больше всего помощи нашим гражданам оказали Германия, Латвия, Польша, Норвегия и Нидерланды.

Из всего количества пациентов (5 621) 4 145 — военные. Наибольшее количество людей были эвакуированы для лечения травм, реабилитации и протезирования.

Напомним, что медицинская эвакуация доступна украинцам, которые пострадали от полномасштабной войны и нуждаются в третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, лечении после сильных ожогов. Также помощью могут воспользоваться дети и взрослые с новообразованиями, дети с орфанными заболеваниями.

Направить на медицинскую эвакуацию может семейный врач. Он самостоятельно определяет, действительно ли человек нуждается в лечении за границей, собирает и подает необходимые документы в Координационный центр программы при Минздраве.

После рассмотрения запроса обращаются в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии. Когда определяют страну, которая может принять пациента, начинают подготовку к эвакуации человека за границу.

Эвакуироваться за границу по медицинским показаниям могут как гражданские, так и военные. Самое главное — отвечать условиям программы.

Раньше мы рассказывали, как изменились правила выезда за границу в 2025 году.

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