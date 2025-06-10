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Срочное лечение и реабилитация за границей: сколько украинцев воспользовались медицинской эвакуацией

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 июня 2025, 08:00
медицинская эвакуация
Фото Unsplash

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