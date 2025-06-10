Термінове лікування та реабілітація за кордоном: скільки українців скористалися медичною евакуацією

З початку повномасштабної війни для українців діє можливість медичної евакуації за кордон. Цей варіант доступний для тих, хто постраждав від війни. Медичну евакуацію реалізують МОЗ, ВООЗ, Єврокомісія та Австрія.

Найважливіше, що постраждалі українці можуть отримати не лише лікування за кордоном, а й бути перевезені медичними авіарейсами з сусідньої Польщі. За понад три роки медичною евакуацією скористалися тисячі українців — детальніше у матеріалі.

Медична евакуація за кордон: скільки українців скористалися можливістю

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що з початку повномасштабної війни понад 5600 українців змогли скористатися можливістю медичної евакуації за кордон. А саме 5 621 українець узяв участь у Medevac Ukraine.

Йдеться про лікування травм (наприклад, мінно-вибухових, осколкових чи кульових поранень), опіків, інфекційних ускладнень, орфанних захворювань, реабілітацію, протезування тощо, — пишуть у МОЗ.

Така можливість з’явилася у перші місяці повномасштабної війни. За кордоном українці можуть отримати невідкладне лікування, а також планові медичні втручання. Важливо, що оплачувати нічого не потрібно — всі витрати на себе беруть країни, які приймають українських пацієнтів.

33 країни зголосилися прийняти на лікування українців. Серед них найбільше допомоги нашим громадянам надали Німеччина, Латвія, Польща, Норвегія та Нідерланди.

З усієї кількості пацієнтів (5 621) 4 145 — військові. Найбільшу кількість людей було евакуйовано для лікування травм, реабілітації та протезування.

Нагадаємо, що медична евакуація доступна українцям, які постраждали від повномасштабної війни і потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, лікування після сильних опіків. Також допомогою можуть скористатися діти і дорослі з новоутвореннями, діти з орфанними захворюваннями.

Направити на медичну евакуацію може сімейний лікар. Він самостійно визначає, чи справді людина потребує лікування за кордоном, збирає та подає необхідні документи до Координаційного центру програми при МОЗ.

Після розгляду запиту звертаються до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) Європейської комісії. Коли визначають країну, яка може прийняти пацієнта, починають підготовку до евакуації людини за кордон.

Евакуюватися за кордон за медичними показаннями можуть як цивільні, так і військові. Найголовніше — відповідати умовам програми.

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