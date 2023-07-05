Медична евакуація за кордон: як і хто може скористатися можливістю лікування в Євросоюзі

Понад рік Міністерство охорони здоров’я України разом з ВООЗ, Єврокомісією та урядом Польщі забезпечують медичну евакуацію українців до закордонних клінік. Така можливість надається тим, хто постраждав унаслідок війни. Читай детальніше, що таке медична евакуація за кордон та як нею скористатися.

Медична евакуація за кордон: як скористатися можливістю

Постраждалим забезпечують не тільки лікування, а й транспортування за кордон. Транспортування відбувається медичними авіарейсами з Польщі. Потім пацієнти потрапляють до європейських клінік.

Медичною евакуацією вже скористалися 3 897 українців. Система така: МОЗ надсилає запит на евакуацію, а потім отримує пропозиції від лікарень з країн ЄС та Європейської економічної зони.

Зараз також дивляться

Після цього відбувається координація щодо прийому пацієнтів, розробка етапів та безпечних маршрутів медичної евакуації. Пацієнтів з українських медзакладів транспортують до Польщі.

— Цим займаються транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони Укрзалізниці, команда БО Лікарі без кордонів, а також бригади парамедиків із європейських країн, які законтрактовані ВООЗ.

Детальний алгоритм евакуації читай за цим посиланням. Потрапити на лікування за кордон можуть:

Пацієнти, травми яких потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують комбустіологічної допомоги (у разі опіків);

діти та дорослі з новоутвореннями, яким потрібна високоспеціалізована допомога;

діти з орфанними захворюваннями.

Сімейний чи інший лікар направляє на медичну евакуацію, ці дії регулюються наказом МОЗ №574. Щоб підтвердити критерії для евакуації, слід мати виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого.

Її заповнює лікар закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон. Під час медичної евакуації потрібно мати з собою закордонний чи внутрішній паспорт, виписки з історії хвороби.

Однак, наголошуємо, що відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон, — пишуть у МОЗ.

Підготовка пацієнта до евакуації триває від 3 до 14 днів. Усе залежить від його стану. Якщо стан дуже важкий чи потрібна стороння допомога, пацієнта можуть супроводжувати рідні.

Як скористатися маршрутами медичної евакуації

Маршрутів медичної евакуації є три. Вони підходять для військових; тих, хто немає доступу до лікарні, та громадян, що можуть відвідати сімейного лікаря.

Через обласний департамент охорони здоров’я. Він має визначену відповідальну особу за евакуацію громадян. В обласній лікарні можна розпитати про можливість лікування за кордоном. Подання заявки через сайт МОЗ. Через війну не всі люди мають змогу відвідувати заклади охорони здоров’я, тому подати заявку можна за цим посиланням. Через Командування медичних сил України. Цей варіант передбачає медичну евакуацію за кордон військових. Детальніше можна дізнатися за цим посиланням.

Медичні конвої та евакуації до європейських клінік — безкоштовні. Видатки на дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерів.

Раніше ми розповідали, як надати медичну допомогу при пораненні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!