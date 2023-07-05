Здоров'я та краса

Медична евакуація за кордон: як і хто може скористатися можливістю лікування в Євросоюзі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Липня 2023, 12:00
Медична евакуація за кордон: як скористатися можливістю
Фото: Pexels

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