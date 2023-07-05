Медицинская эвакуация за границу: как и кто может воспользоваться возможностью лечения в Евросоюзе

Более года Министерство здравоохранения Украины вместе с ВОЗ, Еврокомиссией и правительством Польши обеспечивают медицинскую эвакуацию украинцев в зарубежные клиники. Такая возможность предоставляется тем, кто пострадал в результате войны.

Читай подробнее, что такое медицинская эвакуация за границу и как ею воспользоваться.

Медицинская эвакуация за границу: как воспользоваться

Пострадавшим обеспечивают не только лечение, но и транспортировку за границу. Транспортировка осуществляется медицинскими авиарейсами из Польши. Затем пациенты попадают в европейские клиники.

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Медицинской эвакуацией уже воспользовались 3897 украинцев. Система такова: Минздрав посылает запрос на эвакуацию, а затем получает предложения от больниц из стран ЕС и Европейской экономической зоны.

После этого происходит координация приема пациентов, разработка этапов и безопасных маршрутов медицинской эвакуации. Пациентов из украинских медучреждений транспортируют в Польшу.

— Этим занимаются транспортные медицинские команды областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинские вагоны Укрзалізниці, команда БО Лікарі без кордонів, а также бригады парамедиков из европейских стран, законтрактованных ВОЗ.

Подробный алгоритм эвакуации читай по этой ссылке. Попасть на лечение за границу могут:

Пациенты, травмы которых нуждаются в третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в комбустиологической помощи (в случае ожогов);

дети и взрослые с новообразованиями, которым необходима высокоспециализированная помощь;

дети с орфанными заболеваниями.

Семейный или другой врач направляет на медицинскую эвакуацию, эти действия регулируются приказом Минздрава №574. Чтобы подтвердить критерии эвакуации, следует иметь выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного.

Ее заполняет врач учреждения здравоохранения, которое осуществляет координацию направления граждан Украины для лечения за границу. Во время медицинской эвакуации нужно иметь заграничный или внутренний паспорт, выписки из истории болезни.

Однако отмечаем, что отсутствие тех или иных документов не является препятствием для вывоза тяжелораненого или онкобольного ребенка на лечение за границу, — пишут в Минздраве.

Подготовка пациента к эвакуации длится от 3 до 14 дней. Все зависит от его состояния. Если состояние очень тяжелое или нужна посторонняя помощь, пациента могут сопровождать родные.

Как воспользоваться маршрутами медицинской эвакуации

Маршрутов медицинской эвакуации три. Они подходят для военных, тех, кто не имеет доступа в больницу, и граждан, которые могут посетить семейного врача.

Через областной департамент здравоохранения. Он имеет определенное ответственное лицо по эвакуации граждан. В областной больнице можно расспросить о возможности лечения за границей. Подача заявки через сайт Минздрава. Из-за войны не все люди могут посещать учреждения здравоохранения, поэтому подать заявку можно по этой ссылке. Через командование Медицинских сил Украины. Этот вариант подразумевает медицинскую эвакуацию за границу военных. Детальнее можно узнать по этой ссылке.

Медицинские конвои и эвакуации в европейские клиники — бесплатные. Расходы на дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-партнеров.

Раньше мы рассказывали, как оказать медицинскую помощь при ранении.

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