Здоровье и красота

Медицинская эвакуация за границу: как и кто может воспользоваться возможностью лечения в Евросоюзе

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 июля 2023, 12:00
Медична евакуація за кордон: як скористатися можливістю
Фото: Pexels

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