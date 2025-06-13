Хто дає направлення на складні дослідження і де отримати їх безкоштовно

В Україні триває медична реформа. У 2025 році сімейні лікарі припинили видавати направлення на безкоштовні складні дослідження, наприклад, КТ, МРТ, розширені аналізи. Хто тепер видає направлення на такі дослідження? І до кого мають звертатися українці? Розповідаємо детально в матеріалі.

Направлення на безкоштовні складні дослідження: у кого отримати

З 2025 року сімейні лікарі більше не можуть виписати тобі направлення на проходження МРТ, КТ чи інших складних аналізів. Тепер це можуть робити тільки вузькопрофільні лікарі. Суспільне Житомир поділилося більшою кількістю подробиць.

Заступниця медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міськради Галина Перчик розповіла, що таким є рішення НСЗУ.

Відтепер сімейні лікарі, лікарі загальної практики та лікарі-педіатри не можуть давати направлення на складні консультативно-діагностичні послуги.

На ці обстеження має право виписувати направлення лише вузький спеціаліст. Гормональних панелей у нас немає, ми не маємо права на них виписувати направлення. Ми не лікарі-спеціалісти, ми не можемо правильно трактувати це обстеження.

Сімейні лікарі, педіатри та лікарі загальної практики зможуть давати направлення тільки на рентгени, УЗД, направлення на основні біохімічні аналізи, електроліти.

Відповідне нововведення може зменшити кількість випадків, коли пацієнтам призначають непотрібні дослідження.

Та варто знати, що НСЗУ не заборонила сімейним лікарям виписувати направлення на складні обстеження, просто для пацієнтів вони будуть платними. Йдеться, що на безкоштовні складні дослідження виписуватимуть направлення лише вузькоспрямовані лікарі.

Раніше ми розповідали про медичну евакуацію та скільки українців нею скористалися.

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