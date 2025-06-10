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Артек среди “друзей” России: кто попал в новый санкционный список

Мария Дзюба, редактор сайта 10 июня 2025, 21:00
Артек среди “друзей” России: кто попал в новый санкционный список
Фото Getty Images, Facebook

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