Артек среди “друзей” России: кто попал в новый санкционный список

Президент Украины Владимир Зеленский указом №395/2025 ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Российской Федерации.

В обновленный список вошли 48 физических и 9 юридических лиц, среди которых — скандально известный детский центр Артек в оккупированном Крыму.

Кого коснулись новые ограничения:

Среди физических лиц под санкции попали:

Роман Алехин, российский военкор и экс-советник правительства Курской области РФ, который провел всего 23 дня на службе в подразделении Ахмат.

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Беларуси.

Список юридических лиц включает:

Международный детский центр Артек: этот центр, находящийся под контролем Минобразования РФ с момента оккупации Крыма, ранее уже попадал под санкции Евросоюза (в июне прошлого года). По данным Центра нацсопротивления, Артек используется для отдыха российских оккупантов.

Движение первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи) и его региональное отделение в Херсонской области.

Автономная некоммерческая организация Центр гуманитарных и культурных инициатив Рассвет.

Мелитопольский государственный университет.

Российское общество Знание.

Две организации, связанные с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России в Севастополе.

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев Тайфун.

Что известно о предыдущих санкциях

Эти шаги являются продолжением системной политики Украины, направленной на усиление давления на агрессора.

Напомним, что 25 мая Владимир Зеленский уже ввел санкции против ряда лиц, в частности сына бывшего президента Мотор Сич Александра Богуслаева, экс-нардепа Игоря Мосийчука, а также Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова — граждан РФ, связанных с международным брендом онлайн-казино Pin-Up.

Введение новых санкций подчеркивает решимость Украины в противодействии агрессии и привлечении к ответственности всех, кто поддерживает оккупацию и участвует в войне.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских актеров и певцов, включая Цискаридзе и Джигурду, за их поддержку агрессии РФ. Подробнее о новых ограничениях читайте в нашем материале.

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