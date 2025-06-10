Артек среди “друзей” России: кто попал в новый санкционный список

Фото Getty Images, Facebook Президент Украины Владимир Зеленский указом №395/2025 ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Российской Федерации. В обновленный список вошли 48 физических и 9 юридических лиц, среди которых — скандально известный детский центр Артек в оккупированном Крыму. Кого коснулись новые ограничения: Среди физических лиц под санкции попали: Роман Алехин, российский военкор и экс-советник правительства Курской области РФ, который провел всего 23 дня на службе в подразделении Ахмат. Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам. Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Беларуси. Читать по теме От советника до предателя: Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще десятка человек Что известно о решениях и подсанкционных лицах — читай в материале. Список юридических лиц включает: Международный детский центр Артек: этот центр, находящийся под контролем Минобразования РФ с момента оккупации Крыма, ранее уже попадал под санкции Евросоюза (в июне прошлого года). По данным Центра нацсопротивления, Артек используется для отдыха российских оккупантов. Движение первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи) и его региональное отделение в Херсонской области. Автономная некоммерческая организация Центр гуманитарных и культурных инициатив Рассвет. Мелитопольский государственный университет. Российское общество Знание. Две организации, связанные с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России в Севастополе. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев Тайфун. Что известно о предыдущих санкциях Эти шаги являются продолжением системной политики Украины, направленной на усиление давления на агрессора. Напомним, что 25 мая Владимир Зеленский уже ввел санкции против ряда лиц, в частности сына бывшего президента Мотор Сич Александра Богуслаева, экс-нардепа Игоря Мосийчука, а также Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова — граждан РФ, связанных с международным брендом онлайн-казино Pin-Up. Введение новых санкций подчеркивает решимость Украины в противодействии агрессии и привлечении к ответственности всех, кто поддерживает оккупацию и участвует в войне. Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских актеров и певцов, включая Цискаридзе и Джигурду, за их поддержку агрессии РФ. Подробнее о новых ограничениях читайте в нашем материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Владимир Зеленский, санкции против России Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter