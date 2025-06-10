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Артек серед “друзів” Росії: хто ще потрапив у новий санкційний список

Марія Дзюба, редакторка сайту 10 Червня 2025, 21:00
Артек серед “друзів” Росії: хто ще потрапив у новий санкційний список
Фото Getty Images, Facebook

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