Артек серед “друзів” Росії: хто ще потрапив у новий санкційний список

Президент Володимир Зеленський указом №395/2025 ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки й оборони України проти Російської Федерації.

До оновленого списку увійшли 48 фізичних та 9 юридичних осіб, серед яких — скандально відомий дитячий центр Артек в окупованому Криму.

Кого торкнулися нові обмеження:

Серед фізичних осіб під санкції потрапили:

Роман Альохін, російський “воєнкор” та екс-радник уряду Курської області РФ, який провів лише 23 дні на службі у підрозділі Ахмат.

Сергій Новіков, начальник управління президента РФ з громадських проектів.

Дмитро Шевцов, депутат Палати представників Білорусі.

Список юридичних осіб містить:

Міжнародний дитячий центр Артек: цей центр, що перебуває під контролем Міносвіти РФ з моменту окупації Криму, раніше вже потрапляв під санкції Євросоюзу (у червні минулого року). За даними Центру нацопору, Артек використовується для відпочинку російських окупантів.

Рух перших (Загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді) та його регіональне відділення на Херсонщині.

Центр гуманітарних і культурних ініціатив Світанок.

Мелітопольський державний університет.

Російське товариство Знання.

Дві організації, пов’язані з Добровільним товариством сприяння армії, авіації і флоту Росії у Севастополі.

Всеросійська громадська організація морських піхотинців Тайфун.

Що відомо про попередні санкції

Ці кроки є продовженням системної політики України, спрямованої на посилення тиску на агресора.

Нагадаємо, що 25 травня Володимир Зеленський вже запровадив санкції проти низки осіб, зокрема сина колишнього президента Мотор Січ Олександра Богуслаєва, екс-нардепа Ігоря Мосійчука, а також Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова — громадян РФ, пов’язаних з міжнародним брендом онлайн-казино Pin-Up.

Запровадження нових санкцій підкреслює рішучість України у протидії агресії та притягненні до відповідальності всіх, хто підтримує окупацію та бере участь у війні.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти російських акторів та співаків, зокрема йдеться про Цискарідзе та Джигурду, через їхню підтримку агресії РФ. Детальніше про нові обмеження читай в нашому матеріалі.

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