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Станет проще? Немецкое правительство одобрило новые условия трудоустройства беженцев

Даниэла Долотова, журналист сайта 03 ноября 2023, 19:30
працевлаштування біженців
Фото: Unsplash

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