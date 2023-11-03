Станет проще? Немецкое правительство одобрило новые условия трудоустройства беженцев

Найти работу по душе и в мирной жизни было сложно. Однако с началом полномасштабной войны условия трудоустройства усложнились. Не легче и украинским гражданам, выехавшим за границу.

Так, по данным DW, только в Германии из более миллиона беженцев — 52% трудоспособных. Однако трудоустроенных еще меньше — 196,7 тысячи, из которых 42 тысяч работают на работе, не подлежащей уплате взносов на социальное страхование.

Кроме того, общая ситуация с трудоустройством в Германии не проще и у иностранцев, имеющих отсроченную депортацию. Поэтому правительство ФРГ в среду, 1 ноября, приняло решение внести изменения в законодательство, чтобы упростить трудоустройство беженцев и лиц, имеющих отсроченную депортацию.

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Немецкое правительство предлагает разрешить трудоустройство лицам, которым отсрочили депортацию.

А вот для беженцев, которые находятся в пунктах первоначального приема для мигрантов, планируют отменять запрет на работу за полгода, а не через девять месяцев, как было раньше.

Также ранее граничной датой для трудоустройства, когда лица должны были прибыть в Германию, было 1 августа 2018 года. Однако она может сместиться до конца 2022 года.

Также предложение чиновников предполагает, что украинские беженцы смогут устраиваться на работу легче, когда требования к знанию языка будут ослаблены и появится предложение дополнительного обучения.

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