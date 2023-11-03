Стане простіше? Німецький уряд схвалив нові умови працевлаштування біженців

Знайти роботу до душі й у мирному житті бувало складно. Однак з початком повномасштабної війни умови працевлаштування ускладнились. Не легше й українським громадянам, які виїхали за кордон.

Так за даними DW, лише у Німеччині з понад мільйона біженців — 52% працездатних. Однак працевлаштованих ще менше — 196,7 тисячі, з яких 42 тисячі працюють на роботі, яка не підлягає сплаті внесків на соціальне страхування.

Крім того, загальна ситуація з працевлаштуванням у Німеччині не простіша й в іноземців, які мають відтерміновану депортацію. Тому уряд ФРН у середу, 1 листопада, ухвалив рішення внести зміни до законодавства, аби спростити умови працевлаштування біженців та осіб, які мають відтерміновану депортацію.

Зараз також дивляться

Спрощення процедури працевлаштування біженців

Німецький уряд пропонує надати дозвіл на працевлаштування особам, яким відтермінували депортацію.

А ось для біженців, які перебувають у пунктах первинного прийому для мігрантів, планують скасовувати заборону на роботу за півроку, а не за дев’ять місяців, як було раніше.

Також раніше граничною датою для працевлаштування, коли особи мали прибути в Німеччину, було 1 серпня 2018 року. Однак вона може зміститись до кінця 2022 року.

Також пропозиція урядовців передбачає, що українські біженці зможуть влаштовуватись на роботу легше, коли вимоги до знання мови будуть послаблені, а натомість з’явиться пропозиція додаткового навчання.

Вносять зміни у правила перебування біженців й інші країни. Читай, що варто знати про тимчасовий захист біженців у Португалії.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.