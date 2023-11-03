Стане простіше? Німецький уряд схвалив нові умови працевлаштування біженців

Знайти роботу до душі й у мирному житті бувало складно. Однак з початком повномасштабної війни умови працевлаштування ускладнились. Не легше й українським громадянам, які виїхали за кордон.
Так за даними DW, лише у Німеччині з понад мільйона біженців — 52% працездатних. Однак працевлаштованих ще менше — 196,7 тисячі, з яких 42 тисячі працюють на роботі, яка не підлягає сплаті внесків на соціальне страхування.
Крім того, загальна ситуація з працевлаштуванням у Німеччині не простіша й в іноземців, які мають відтерміновану депортацію. Тому уряд ФРН у середу, 1 листопада, ухвалив рішення внести зміни до законодавства, аби спростити умови працевлаштування біженців та осіб, які мають відтерміновану депортацію.
Німецький уряд пропонує надати дозвіл на працевлаштування особам, яким відтермінували депортацію.
А ось для біженців, які перебувають у пунктах первинного прийому для мігрантів, планують скасовувати заборону на роботу за півроку, а не за дев’ять місяців, як було раніше.
Також раніше граничною датою для працевлаштування, коли особи мали прибути в Німеччину, було 1 серпня 2018 року. Однак вона може зміститись до кінця 2022 року.
Також пропозиція урядовців передбачає, що українські біженці зможуть влаштовуватись на роботу легше, коли вимоги до знання мови будуть послаблені, а натомість з’явиться пропозиція додаткового навчання.
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