Новые изменения в ПДД 2023: что нужно знать водителям в Украине

Для того чтобы твои автопутешествия были безопасными и обходились без штрафов от полиции, следует соблюдать правила дорожного движения. Однако иногда ПДД обновляют, поэтому за этим следует следить и освежать свои знания.

20 октября 2023 года Кабмин принял некоторые изменения ПДД. Что изменится для водителей и чего именно коснулись обновления, рассказываем дальше.

Обновление ПДД: что известно

На заседании Кабинета министров 20 октября 2023 приняли обновление ПДД. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

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По его словам, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

— Предусмотрена обязанность включать при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар, — говорится в сообщении.

Речь идет о включении в течение всего года.

Штраф за не включенный ближний свет – от 425 до 510 грн.;

Также теперь закреплен запрет на перевозку детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Предусмотрен штраф в размере от 510 до 850 грн.

Также запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме некоторых случаев.

Кроме этого, уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД самостоятельно, мы рассказывали раньше.

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