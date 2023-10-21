Нові зміни у ПДР 2023: що потрібно знати водіям в Україні

Для того, щоб твої автоподорожі були безпечними та обходилися без штрафів від поліції, варто дотримувати правил дорожнього руху. Однак інколи ПДР оновлюють, тож за цим варто стежити та освіжати свої знання.

20 жовтня 2023 року Кабмін ухвалив деякі зміни у ПДР. Що зміниться для водіїв та чого саме торкнулися оновлення, розповідаємо далі.

Оновлення ПДР: що відомо

На засіданні Кабінету міністрів 20 жовтня 2023 року ухвалили оновлення ПДР. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

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За його словами, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

— Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар, — йдеться у повідомленні.

Мова йде про увімкнення протягом усього року.

Штраф за не ввімкнене ближнє світло – від 425 до 510 грн;

Також тепер закріплена заборона на перевезення дітей, зріст яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.

Передбачено штраф у розмірі від 510 до 850 грн.

Також забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім деяких випадків.

Крім цього, уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР самостійно, ми розповідали раніше.

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