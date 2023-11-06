Обязательные предметы НМТ-2024: как будет проходить в Украине

Уже третий год подряд школьники будут сдавать вместо привычного когда-то ВНО — НМТ. Национальный мультипредметный тест сдают на компьютерах, а его результаты нужны для поступления в вузы Украины на бакалавриат.

Подробнее об изменениях в НМТ-2024 рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

НМТ-2024: сколько предметов нужно сдавать и какие именно

Все, кто планирует сдавать НМТ в 2024 году, должны быть готовы к сдаче таких обязательных предметов:

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Украинский язык

Математика

История Украины (период XVI-XXI вв).

Также, кроме этих трех предметов, участники могут выбрать еще один предмет на свое усмотрение:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

физика;

химия;

география.

В общем, каждый участник должен сдать 4 предмета.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что несмотря на то, что история Украины в 2024 году будет обязательной на НМТ, речь идет только о периоде XVI-XXI веков.

Кроме того, среди новаций на мультипредметном тесте, появился новый предмет на выбор — украинская литература, а также вернули географию.

Сколько продлится НМТ-2024

НМТ будет проходить в два этапа. Сначала в течении двух часов участники будут сдавать украинский язык и математику. Далее — перерыв, продолжительность которого уточнят позже. После этого — еще два часа для того, чтобы сдать историю Украины и предмет на выбор. То есть, на каждый предмет участникам отведут по часу.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили о таком графике:

60 мин — украинский язык;

60 мин — математика;

перерыв;

60 мин — история Украины;

60 мин — предмет на выбор.

Когда будет НМТ-2024

В отличие от прошлого года, когда мультипредметный тест сдавали летом в июне-июле, в новом году его хотят провести несколько раньше. Следовательно, НМТ в 2024 году начнется в мае.

В общем, как и в прошлом году, для сдачи тестирования предусмотрено две сессии: основная и дополнительная. В дополнительной сессии смогут принять участие абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли появиться и сдать НМТ на основной сессии.

Каких изменений ожидать участникам тестирования

Два предыдущих года участники УМТ пытались пользоваться смартфонами во время сдачи теста. Поэтому в УЦОКО сообщили, что в 2024 году поступающих снова будут проверять с помощью металлоискателя.

В УЦОКО сообщили, что предоставят дополнительную информацию о видах тестовых тетрадей, содержании заданий, сроках регистрации и других подробностях позже.

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