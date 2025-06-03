Высокий уровень опасности: Молдова советует своим гражданам не ездить в Россию

Фото Getty Images Министерство иностранных дел Молдовы официально обратилось к своим гражданам, настоятельно рекомендуя воздержаться от поездок в Россию. Это предупреждение связано с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и зафиксированными случаями принудительных мер российских властей в отношении иностранных граждан. Почему поездки в РФ стали опасными? Молдавское внешнеполитическое ведомство перечисляет ряд рисков, с которыми могут столкнуться граждане Молдовы в России: Задержания: возможны задержания при пересечении границы или во время рейдов на территории РФ. Произвол: непредсказуемое и произвольное применение российского законодательства. Содержание под стражей: риск перевода в следственные изоляторы, включая Многофункциональный миграционный центр. Безосновательные обвинения: возможность получения административных санкций или уголовных обвинений без убедительных доказательств. Преследование: угроза преследования или неправомерного задержания со стороны российских правоохранительных органов. https://t.me/maeiexplica/3210 Что делать в чрезвычайной ситуации? Гражданам Молдовы, которые уже находятся в России и попали в затруднительное положение, МИД советует немедленно обращаться на экстренную горячую линию посольства Молдовы в Москве. Зеркальные предупреждения между странами Это молдавское предостережение прозвучало на фоне ранее высказанных опасений. В апреле МИД России предупреждал россиян о якобы “дискриминационной политике” в Молдове. В ответ Кишинёв подчеркнул, что Молдова остаётся безопасной и открытой страной, а проблемы могут возникнуть только у тех, к кому есть вопросы у силовых структур. Ранее мы сообщали, что в Молдове будут официально признавать украинские дипломы, что упростит обучение и трудоустройство украинцев в стране. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Молдова, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter