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Высокий уровень опасности: Молдова советует своим гражданам не ездить в Россию

Мария Дзюба, редактор сайта 03 июня 2025, 14:00
Высокий уровень опасности: Молдова советует своим гражданам не ездить в Россию
Фото Getty Images

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