Высокий уровень опасности: Молдова советует своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Молдовы официально обратилось к своим гражданам, настоятельно рекомендуя воздержаться от поездок в Россию.

Это предупреждение связано с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и зафиксированными случаями принудительных мер российских властей в отношении иностранных граждан.

Почему поездки в РФ стали опасными?

Молдавское внешнеполитическое ведомство перечисляет ряд рисков, с которыми могут столкнуться граждане Молдовы в России:

Задержания: возможны задержания при пересечении границы или во время рейдов на территории РФ.

возможны задержания при пересечении границы или во время рейдов на территории РФ. Произвол: непредсказуемое и произвольное применение российского законодательства.

непредсказуемое и произвольное применение российского законодательства. Содержание под стражей: риск перевода в следственные изоляторы, включая Многофункциональный миграционный центр.

риск перевода в следственные изоляторы, включая Многофункциональный миграционный центр. Безосновательные обвинения: возможность получения административных санкций или уголовных обвинений без убедительных доказательств.

возможность получения административных санкций или уголовных обвинений без убедительных доказательств. Преследование: угроза преследования или неправомерного задержания со стороны российских правоохранительных органов.

https://t.me/maeiexplica/3210

Что делать в чрезвычайной ситуации?

Гражданам Молдовы, которые уже находятся в России и попали в затруднительное положение, МИД советует немедленно обращаться на экстренную горячую линию посольства Молдовы в Москве.

Зеркальные предупреждения между странами

Это молдавское предостережение прозвучало на фоне ранее высказанных опасений.

В апреле МИД России предупреждал россиян о якобы “дискриминационной политике” в Молдове.

В ответ Кишинёв подчеркнул, что Молдова остаётся безопасной и открытой страной, а проблемы могут возникнуть только у тех, к кому есть вопросы у силовых структур.

Ранее мы сообщали, что в Молдове будут официально признавать украинские дипломы, что упростит обучение и трудоустройство украинцев в стране.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.